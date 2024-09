首屆香港演藝博覽：帶來丹麥舞團的《席凳而舞》、香港舞劇團《快雪時晴》！從戲劇、舞蹈、音樂、藝術等逾百場演出活動衝擊感官

《One, My Utopia!》(ONE,我的烏托邦)是南韓25 弦伽倻琴演奏家和作曲家徐廷旼之作。徐廷旼擅以身邊微小事物作為創作靈感,捕捉一瞬間的感動,將其昇華為音樂。《One, My Utopia!》靈感來自韓國南部全羅道的傳統薩滿教儀式,將全羅道巫術中「即興」和「重複」兩個基本原則融入音樂表演中,於即興旋律與音樂帶來的能量感受創作者創造的潛意識烏托邦!

