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03/09/2024

大英博物館圓頂閱覽室重新開放！時隔11年，一探以羅馬萬神殿為設計靈感百年圖書館、逾500百萬本藏書

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Text: Helena Hau

　　大英博物館（British Museum）作為「世界三大博物館」之一，成立至今已有271年歷史，館內藏品更高達800多萬件，是不少人旅行清單上的必訪之地。除了觀賞來自世界各地的珍貴藝術品外，不知大英博物館裏的「圓頂閱覽室」又有多少人到訪過？

 

以羅馬萬神殿為靈感

 

　　位於大英博物館中庭的「圓頂閱覽室」（Reading Room）擁有逾百年歷史，在近年關閉11年後，於今年七月作為學習空間重新開放。閱覽室於 1857 年啟用，由英國建築師Sydney Smirke 設計，以羅馬的萬神殿為靈感，設計採用了巨大的穹頂元素，以鑄鐵、混凝土與玻璃建造，直徑共長達42.6公尺，是19世紀中期的建築傑作。「圓頂閱覽室」（Reading Room）又被稱為「鐵圖書館」（Iron Library），皆因所有書架都是鐵製的。只可惜第二次世界大戰時，閱覽室有不少書架都遭到毀壞。

 

Photo: British Museum

Photo: British Museum

 

由Norman Foster重新修復與改造

 

Photo: British Museum

 

　　1997年，閱讀室內的全部書籍被搬至附近的新建築物中；與此同時，1997年至2000年間，大英博物館展開「大中庭」空間改造計畫，當中就包括了「圓頂閱覽室」，而這次改造就由英國建築師Norman Foster負責。

 

Photo: British Museum

 

　　Norman Foster 將圓頂閱覽室及其所在的大中庭「打通」，拆除圓頂閱覽室多餘的結構，以玻璃天幕貫穿整個大空間，引入自然光之外，還能遮風擋雨。同時，也讓這個原本隱秘的空間變成更加開放的公共空間。而圓頂閱覽室內部則大致保留了建築最初始的樣貌，以藍色和金色為主調，散發柔和、古典又優雅的格調！

 

Photo: British Museum

Photo: British Museum

 

　　完工後，圓頂閱覽室作為大英博物館的檔案庫使用至今，中間曾向公眾開放，也關閉長達11年，直到去年才有限度進行導覽活動，而正式導覽將從今年七月開始。

 

*更多資訊可查詢大英博物館官網

 

Readmore：

坐落於蔚藍海岸旁的「雲洞圖書館」，宛如走進穿越時空的蟲洞！

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