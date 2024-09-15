與拍賣官看藝術：印象派的崛起！如何從落選的沙龍成為藝術市場的藍籌股、價格持續上漲？哪些藝術家作品尤為堅挺？如何影響林風眠、吳冠中等藝術大師？

151年前，誰也沒想到一幅看似隨意的《日出·印象》（Impression Sunrise）竟然掀起了一股浪潮，更形成了派別，在藝術史上留下不可磨滅的一筆。他們叛逆的從室內跑出室外，直接將眼前所見以畫筆、顏料記錄於畫布之上，捕捉一瞬間的光與影，繪下「當下」。頓時，一直作為背景的風景題材也成為了畫中的主角，顛覆了西方古典藝術一直以歷史、神話、宗教為主軸的題材。同時，他們更自己舉辦畫展，跳過沙龍的肯定，為自己發聲。今集，我們就回到150多年前，看印象派的崛起與發展！一探印象派究竟是如何從落選的沙龍，逐步走向藝術市場成為藍籌股？哪些藝術家作品尤為堅挺？同時，印象派又是如何影響林風眠、吳冠中、潘玉良等亞洲藝術大師？