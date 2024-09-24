張大千傳世最大型作品首登香港！六連屏〈巨荷〉仿如將觀者領入荷花池的漩渦

繼蘇富比旗艦藝廊於七月盛大開幕後，緊接而來的焦點便是一年一度的秋拍。秋拍前夕，蘇富比率先釋出張大千的一幅鉅作〈巨荷〉（The Giant Lotuses）。

張大千是現代中國藝壇裏尤為重要的藝術家之一，其潑墨技法和作品更是從傳統走向現代的表現。這幅六連屏潑墨作品〈巨荷〉畫高三米六、寬八米，繪於一九六十年代，是藝術家傳世最大的作品。作品於1961年首次在巴黎賽努奇亞洲藝術博物館展出，後亮相於巴西聖保羅「雙年藝展」、紐約赫希爾艾德勒畫廊等地；曾被美國讀者文摘社以破紀錄十四萬美元購藏；1982年，作品在紐約蘇富比拍賣，被「補拙齋」收藏後便從未出現在公眾眼前。

看這幅〈巨荷〉的震撼感，就如2018年蘇富比帶來趙無極畫高2.8米、長10米的三連屏《1985年6月至10月》般，讓人看得目瞪口呆。蘇富比中國書畫部主管葉卓敏形容，作品是張大千打破大家對中國傳統畫的固有印象的手筆，以創新潑墨演繹傳統題材。畫中的荷花擎天、荷葉隨風擺動，站在面前，就如置身其中。

作品採用珍藏的丈二乾隆紙和一錠明朝墨，更在八德園建造大畫室，還動員全家人及其門生一同磨墨，不惜工本只為了完成這幅作品。其好友及攝影師王之一曾在〈我的朋友張大千〉一書中寫下這樣一段話：「大千先生捲起短衫的衣袖，將磨好的墨汁，一碗一碗的倒在紙上，看來十分可怕，我在旁看得提心吊膽，無法想像如何處理，墨潑完以後，將畫室門鎖上，不許任何人入內走動，讓它自然風乾，這些工作也不過半個多鐘頭，大千先生即下樓捧了一個蓋碗茶杯獨自飲起茶來了，他不講話，閉目深思，看得出心思很沈重，原來他在計劃如何處理他剛才潑下的那些墨團團。」而張夫人在張大千完成作品後，也不僅感概道：「下次再畫這樣的大畫，最好能訂做一架磨墨的機器吧！看起你一碗一碗的倒下去，一點也不心痛，那裏知道磨墨人的辛苦，磨得兩手發酸，心裏發毛，這個罪也真不好受。」

這幅〈巨荷〉對於張大千而言，不在於賣錢，只想在海外多向外國人介紹中國傳統水墨畫，「畫這麼大一幅畫，是要引起西方人注意及重視。」走過歐洲、南北美洲後，張大千一度希望作品也可以在亞洲展示，奈何被收藏後便無此機會。而時次展覽得補拙齋借出，才在寫下巨荷的六十逾年後，再次出現於公眾眼前，也叫圓了張大千的夢。

展覽詳情

日期：即日起至9月25日

時間：週一至週六上午11時至晚上7時 | 週日及公眾假期上午11時至晚上6時

地址：蘇富比旗艦藝廊 中環干諾道中8號置地遮打

查詢：sothebys.com/asia