導演專題展「徐克：天馬行空的先驅」：從《上海之夜》看徐克的前一九九七

《上海之夜》是徐克、施南生1984年創立電影工作室時的首部作品，在電影工作室成立40週年之際，4K修復版《上海之夜2024》於2024年5月17日在第77屆康城國際電影節「康城經典」單元進行首映，據聞影片即將在全球各地陸續安排上映。

亂世傳奇和愛情喜劇

《上海之夜》是徐克電影工作室出品的創業作。電影劇本的第一稿和第二稿分別由陳冠中和杜國威所撰寫。1937年日軍進攻上海，夜總會小丑董國民（鍾鎮濤飾）不堪忍受日寇對上海的肆意轟炸，毅然告別叔父投軍，出發之前，董國民於蘇州河橋下躲避空襲時，邂逅孤立無助的上海舞女舒姐（張艾嘉），二人一見鍾情，互訂終身，他們約定勝利後在橋下相聚。時間一晃十年，董國民戰後回上海，機緣巧合，男女主角寄寓在同一棟樓的上、下層，彼此相逢卻不相認。同時間男主角與初到上海的小凳（葉倩文）相識，陰差陽錯，誤以為對方就是他十年前約定終身的女子。小凳同時又愛上董國民，但在影片末段她忍不住告知男方，舞女舒姐才是他十年前心儀的女孩，此時舒姐正在離開上海往香港的途上，而廣播電臺響起董國民創作的音樂（影片主題曲《晚風》），男主角一路狂奔趕到火車上追回舒姐。

《上海之夜》是充滿港式傳統的亂世傳奇和愛情喜劇，男女主角在戰火中相遇、分離、重逢、誤會乃至相愛，徐克顯然並非有意著墨上海淪陷期間百姓的艱苦生活，或日軍侵略的殘酷現實（片中完全沒有日軍的角色和侵略的情節），而和平以後國共內戰的情節，更付諸闕如。影片略為涉及一些歷史細節，例如男主角抗戰前是一個演丑角的龍套，抗爭勝利後依然是貧困潦倒，曾想過為了吃飯而賣血。當他重回蘇州橋下尋找愛人，橋下所見盡是落魄的露宿老兵，老百姓躲在橋底下度日還遭到城市管理執法人員的騷擾。故事還提及金元證券政策搞的市場大亂，物價飛漲，民不聊生，無良奸商和外國租借人士勾結發國難財等，但這些都點到即止。上海昆侖公司攝製的《萬家燈火》（沈浮導演，1948）對戰後上海小資產階級以及底層人民的生活則有非常深刻的反映。

八十年代香港與老上海電影

顯然易見，徐克在《上海之夜》裡「懷」的是四十多年前十里洋場的上海的「舊」，對八十年代的香港觀眾來說，舊上海成為了一個具「異國情調」（exoticism）的一個特定時空。《上海之夜》編導在取材上有意向三、四十年代的上海電影致敬，男主角鍾鎮濤扮演的街頭小樂手吹大喇叭，就像袁牧執導之《馬路天使》（1937） 中趙丹演的角色：他與樓下雙妹的歡喜冤家關係，則像沈西苓導演的《十字街頭》（1937）；片中擠提和搶購金幣的情節，令人聯想到鄭君里執導的《烏鴉與麻雀》（1949）。鍾鎮濤還仿效歷史人物聶耳那樣，在上海的霓虹燈光映襯下在天臺拉起小提琴。（讀者可参考關錦鵬導演的《阮玲玉》中聶耳的造型）。此外，影片開首男女在橋下相遇的情節，酷似好萊塢電影《魂斷藍橋》（Waterloo Bridge，1940），這齣愛情悲劇當時在上海上映，瘋魔了萬千影迷（包括作家張愛玲），由羅伯特．泰勒（Robert Taylor）與費雯．麗（Vivien Leigh）飾演的男女主角在倫敦滑鐵盧橋上邂逅傾心，但第一次大戰爆發，在兩人決定結婚之時，男的要趕赴戰場，女的不幸由芭蕾舞員淪落為風塵妓女。比較而言，《上海之夜》採取時尚摩登、節奏明快的浪漫喜劇模式，有雷同的地方是當董國民投軍抗日時，舒姐為了生計，已摇身成為一名舞廳舞女。她雖被許多闊佬和惡少所包圍、追逐，但矢志不肯賣身，而經常流連於蘇州河橋下，執著地等待初戀情人歸來。

八十年代初期，隨著國內經濟改革開放的大潮流，國語片一時也興起拍攝以三四十年代上海為題材的電影，這包括長城電影公司元老胡小峰的《夜上海》（1982），在臺灣有白景瑞的《金大班的最後一夜》（1984）。其中香港「新浪潮」導演的「懷舊潮」最為矚目，此時港產片的上海回憶，包含著對當時社會氣氛和文化身份的憂慮。對「懷舊潮」的文化論述，研究「後現代主義」（postmodernism） 的美國學者弗雷德里克．詹明信（Fredric Jameson）指出，七十年代好萊塢的懷舊電影正是以一種拼湊（pastiche）的手法，藝術上混和不同形象時尚，無論是佈景、道具、服飾還是背景音樂，把懷舊「玩」得很風格化，創造出一種新的過去，傳達一種非關歷史的「過去」（pastness）。但我認為，八十年代的香港「懷舊」有別於西方的「後現代」境遇，其中涉及更為複雜的中港關係、歷史情景、以至電影記憶，其歷史意識並沒有消失，反而是潛藏在複雜的美學風格和電影敘事之中。李歐梵則相信，徐克的電影是重新想像「上海─香港」雙城的聯繫與互動，表達這兩個城市之間的聯繫。

《上海之夜》的開首鏡頭聚焦在三位曼妙女性海報（女戰士、護士和教師），觀眾看見「支援前線，團結抗戰」的標語，反諷意味十足，幾分鐘後電影還出現了民國的國旗。鏡頭往下推移，我們看見該地為法租界，有士兵放哨。一位法國男性帶著中國妓女，來法租界不夜天夜總會，認為日本攻打上海，並不會影響到法租界。洋人與華人買辦高談炒賣糧食賺大錢，洋人道：「都話呢度係租界嘛，租番黎嘅嘢唔使錫住佢，食米食麵包都無所謂，總之食得唔好嘥，大家今朝有酒今朝醉。」眾人在夜總會裡高談闊論，時近上海淪陷前夕，莫非有意影射香港在1997 回歸是「大限將至」? 那邊廂，舞臺上，跳舞女郎唱著跳著：「我跟你像你跟我心中渴望，要這樂園要這地方變做家鄉，笑一聲，唱一句，舞一場，這個小小地方是我的天堂」，而「世間上甚麼地方比得上，這麼傳奇，這麼偉大，這麼漂亮」。徐克利用一切過時的元素，把懷舊「玩」得相當輕鬆有趣之餘，電影卻處處瀰漫著紙醉金迷的末世情調，那個上海租界不夜天，豈非也是當時中英談判，香港前途未明，「馬照跑，舞照跳」但又人心惶惶的隱喻？

記得當年徐克曾經在一個訪問中說道，《上海之夜》並非想要強調四十年代的上海市與八十年代香港之間的甚麼聯繫，他更拒絕將電影中的董國民具體化解讀為香港，愛人舒姐直接隱喻為中國。但徐克又坦言，電影又不純粹是愛情故事那般簡單，《上海之夜》著重表現一段愛情—經歷分離、重認、又再分手。當意識到香港即將回歸中國，那種久不接觸而又突然重認時所產生的感覺，大家都突然很矛盾、彷徨、惆悵的心理。而再回想自己是中國人時，那種感情是很微妙的。徐克如是說。

電影作為歷史語言／寓言

影片的結尾，是一場火車高潮戲。研究亞洲電影的美國教授大衛．波德威爾 （David Bordwell）對此電影美學大加讚譽，認為這場戲把歌曲、聲音及視覺韻律結合，是連當時的好萊塢也沒法再拍得出的。董國民憑一曲《上海之夜》 贏了比賽，此曲更安排在電臺播放，但舒姐卻答應了富商的婚事，當晚便要乘火車離開。小凳縱使不情願，但也把消息告訴了國民。他趕往火車站及時跳上火車，一曲《上海之夜》此際悠悠響起，火車在歌聲中開出。徐克稱自己用歌曲歌詞構思這連串鏡頭，但他並不是在搞低級滑稽笑話，反而想通過連串的光影和聲音，把一個有價值的歷史寓言向觀眾表達。

《上海之夜》拍攝之際，香港正值需要重新思考與內地關係之時，影片把本土議論帶往一個寓言層次。上海被塑造為香港般擁擠與殘酷的城市，人人欲打進娛樂圈，這裡有月曆皇后競選，廣告與消費主義。同時，片中流行文化和悅耳樂曲因此亦成為集體的記憶與歷史。當火車載著男女主角離開上海，向著香港進發，大家都知道上海這個當時是中國最國際化的城市，在1949之後便會給南方的香港迎頭趕上。然而，當男女主角在「矛盾、徬徨、惆悵」過後，一起離開上海，坐火車到香港過新生活的「結局」，我們從今天回看，也可以作另一層次的歷史解讀。當日擁往火車上的乘客，可以想像是一定包括大批離開上海的文化人，企業家和電影人，他們帶來了資本和才能，重建戰後香港的電影工業，使香港瞬間取代上海成為全球的華語電影的中心。然而，三四十年代的上海電影和英殖香港的粵語片，紮根於都市文明、電影工業以及繁榮的消費娛樂文化，一直被視為「他者」，從來都抗拒融入現代中國民族主義的話語和電影史之中。

上海之夜，海上繁花

四十年河東，四十年河西。2024年初，王家衛在上海打造的電視劇《繁花》，在國內熱播，劇中香港成為了八、九十年代的資本城市「他者」，是上海要追趕的對象，王家衛在劇中亦加入大量的懷舊香港流行曲和他的「簽名」 式（signature）的視覺風格。但是，電視劇在本港大臺的收視慘淡，而所謂的上海與香港的經濟和文化連結，莫非已成為明日黃花？王家衛在香港莫非已經變成déjà vu（記憶幻覺）的文化符號？如果《上海之夜》的董國民（香港）和舒姐（中國）兩人經歷了分離然後重認的「結局」反映了當時創作者成為「中國人」的樂觀心態，今天重看此片也許令人百感交雜。此時重聽黃霑創作的主題曲《晚風》更堪回味：「我今夜夢，是否你未來夢」，男女主角將來結合之後，會否變成「同牀異夢」? 還是共同擁有一個「中國夢」? 「癡癡請夜風，借時間，讓情意，留下愛沖淡他朝苦痛」，男女開首在橋下「一見鍾情」（love at first sight）， 雙方互存的愛和信任將來可不可延續，還是結局中的兩人相擁最後只不過變成「愛的終極凝視」（love at last sight）？

《晚風》並不在《繁花》中播放的香港懷舊老歌系列。下文將會談論《繁花》。