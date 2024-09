導演專題展「徐克：天馬行空的先驅」：從《上海之夜》看徐克的前一九九七

四十年河東,四十年河西。2024年初,王家衛在上海打造的電視劇《繁花》,在國內熱播,劇中香港成為了八、九十年代的資本城市「他者」,是上海要追趕的對象,王家衛在劇中亦加入大量的懷舊香港流行曲和他的「簽名」 式(signature)的視覺風格。但是,電視劇在本港大臺的收視慘淡,而所謂的上海與香港的經濟和文化連結,莫非已成為明日黃花?王家衛在香港莫非已經變成déjà vu(記憶幻覺)的文化符號?如果《上海之夜》的董國民(香港)和舒姐(中國)兩人經歷了分離然後重認的「結局」反映了當時創作者成為「中國人」的樂觀心態,今天重看此片也許令人百感交雜。此時重聽黃霑創作的主題曲《晚風》更堪回味:「我今夜夢,是否你未來夢」,男女主角將來結合之後,會否變成「同牀異夢」? 還是共同擁有一個「中國夢」? 「癡癡請夜風,借時間,讓情意,留下愛沖淡他朝苦痛」,男女開首在橋下「一見鍾情」(love at first sight), 雙方互存的愛和信任將來可不可延續,還是結局中的兩人相擁最後只不過變成「愛的終極凝視」(love at last sight)?

You May Also Like