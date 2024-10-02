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02/10/2024

香港亞洲電影節2024：以黃子華《破 · 地獄》打響頭炮！Marf電影處女作《寄了一整個春天》、歷時4年製作紀實港產片《毛家》

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Text: Christy Yiu Photo: 香港亞洲電影節

　　一年一度的「香港亞洲電影節」（Hong Kong Asian Film Festival）即將於10月17日展開，和往年一樣，今年電影節陣容依舊鼎盛，帶來過百套精選電影，在風起之際，以映畫伴隨大家度過秋日時光。

 

開幕電影

《破 · 地獄》

 

 

　　今年打頭陣的開幕電影，有影迷期待已久，由許冠文、黃子華共同主演的《破 · 地獄》。電影以港產電影少有題材的傳統殯儀業為中心，講述本為婚禮策劃師的魏道生轉行從事殯儀經紀，將白事當紅事辦，由起初得不到傳統喃嘸老師傅文哥的認可，至相處過程中惺惺相惜，共同引領生人與逝者離苦得樂，體會生命中的必然。

 

放映時間：2024年10月17日7pm｜9:35pm

放映地點：PREMIERE ELEMENTS

 

《破 · 地獄》預告片

 

 

 

《寄了一整個春天》

 

　　另一套開幕電影，則是電影發展基金「首部劇情電影計劃」得獎作品，由女團COLLAR成員Marf邱彥筒主演的《寄了一整個春天》。電影故事圍繞女高中生許澄，她因天生口吃而缺乏自信，卻在網絡世界上判若兩人，與好友Rachel在網上售賣少女二手內褲，獲得Gabriel對噓寒問暖，發展一段「客人以上，戀人未滿」的關係。電影由陳果監製，葉鈺瀛執導，是本年度值得期待的青春電影。

 

放映時間：2024年10月17日7:20pm｜9:45pm

放映地點：PREMIERE ELEMENTS

 

 

下一頁：香港製造 ──《得寵先生》、《毛家》、《淺淺歲月》

 

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