丁至個展「暗暗」：從喧鬧中抽離，於暗處裏凝望

人生是一趟在漆黑中暗暗摸索的旅程，我們在未知中尋又覓，在前進與停留之間徘徊。不知所往之路是否通往光明，還是又在迷霧內兜轉，但時間總會催促著，逼我們前行，又再前行。藝術家丁至在MOU PROJECTS呈現個展「暗暗」，融合她在中國成長及美國留學的經歷，編織出極為個人又引起共鳴的故事。

畫作的灰暗色調與憂鬱的氛圍彌漫整個展覽空間，每一幅作品如同框裱起故事的瞬間，輕易地勾起觀眾的好奇心，栽進藝術家中建構的魔幻現實世界。暗暗是一種狀態，直白地反映畫作中透現的悲涼；暗暗也是一種行為，展示著畫中人物想融入世界卻又因本能而退縮，暗處裏張望而裹足不前。畫布上的人物是丁至的內心反照，她察見自我於世界的位置，感悟生活上的各種拉扯與掙扎。鎂光燈下的主角很是耀目，卻在眼花繚亂的光線下暈眩迷失，而暗處裏蟄伏的觀察者，卻似乎沉寂得能把空氣裏微塵的輪廓都看過徹底。

些許畫作上，藝術家玩味地運用光線，營造出如同舞台上的射燈般的戲劇性效果，但故事卻在光線以外的陰暗處發生。就像是《漏網之魚I》中人物騎著一隻老虎逃離光線的追捕，本應在光線下的角色卻偏離了畫面。其中，老虎的象徵在此系列中貫穿著幾幅作品，中國民間傳說中，只有靈力強大的人才能「騎虎」，理應是威風凜然的，但在此卻顯得微小而無力。在《有備而來》中，老虎在巨人的腳旁顯得渺小而無力；在《長安之星》中的老人家則是如同遊樂場中孩童玩耍的彈簧椅，看似是正在前進卻是枉然。這都因著角色騎著的是一隻人扮的假老虎，映照出藝術家從小城市前往美國留學的個人經歷。她是騎虎之人，開始時自以為征服了一頭猛虎往異地去闖，但在現實與各種經歷下的衝擊下而覺醒認知，也幻想破滅，卻因此而變得更現實與具人性化。在沒有解答之書的人生，或許只有認知自我，才能撥開迷霧。

丁至個展「暗暗」

日期：2024年8月31日至10月19日

時間：星期二至星期六，上午11點至下午7點；公眾假期休息

地點：香港黃竹坑業發街1號The Factory 202室