未知死，焉知生？走進曼谷死亡博物館，剖白死亡、赤裸地直面生命

十月的曼谷沒有三月的炙熱，但依舊車水馬龍。藏匿在街角小巷的攤檔冒著煙火氣，既誘人又嗆鼻的香料味瀰漫在空氣中。趁著短假期去了趟曼谷，原本只是吃吃喝喝的行程，卻被一個不在計劃內的博物館到訪，為旅程增添了一個深刻的記憶點。

若見過世間美好，你還能想像到死亡的模樣嗎？

其實有不少博物館都藏有木乃伊，或許那是我們最接近沒有靈魂的軀殼。然而，浸泡在福馬林（Formalin）缸內的「大體」，你又近距離看過嗎？位於曼谷的西里拉醫學博物館（Siriraj Medical Museum），又稱為醫學博物館，更有人稱其為死亡博物館、屍體博物館，皆因博物館內的「藏品」便是「死亡」。

西里拉醫學博物館附屬西里拉醫院，這家醫院創立於1888年，是泰國第一間現代醫學院和醫院，記錄了泰國近百年的醫療史、解剖學、病理學、臨床樣本等醫療設備、儀器、資料和文獻。博物館分為5個展館，包括Congdon Anatomical Museum、Sood Sangvichien Prehistoric Museum & Laboratory、Songkran Niyomsane Forensic Medicine Museum、Parasitology Museum和EIlis Pathological Museum，館藏有2000多具屍體，完整的展示了人體骨骼、器官、血管、胚胎、解剖、病理切片、罕見疾病、先天缺陷等樣本，當中還包括一系列對連體嬰的研究。

在數個展館中，最赤裸的直面死亡的莫過於Congdon Anatomical Museum。裡面存放了浸泡在福馬林的完整大體和器官標本，死亡帶走了其血色，但蒼白的皮膚下，肌肉血管清晰可見。此外，還有Patai Sirikaroon副教授從人體解剖而出的完整周邊神經和血液系統，是世界上極為少數的完整解剖樣本，也是我們不曾想像過的模樣。同時，還有不同的連體雙胞胎的標本浸泡在一個又一個的缸內，扭曲的身體、共用的器官，讓人難以想像幸運存活下來的連體人，又曾遭受何種對待。

另外一個讓人衝擊的展館則是聚焦於法醫學的Songkran Niyomsane Forensic Medicine Museum，裡面陳列了泰國過去發生的真實犯罪案例，從物證、調查過程、凶器、謀殺方法等，還有南亞大海嘯的傷亡情況。玻璃櫃裡擺放一些物件，有器皿、繩子、鉗子、錘子等，小小的玻璃瓶罐裡裝著一粒粒子彈，這些看似不起眼的物件卻成了殉難者最後的陳述。這個展館沒有Congdon Anatomical Museum那般直接呈現真實的大體，但卻像一個解剖死亡的實驗室，以法醫學的角度，理性、科學的分析生死這件事，一件件沒有生命的物品卻成了強而有力的證據。

未知死，焉知生？

我們是否要觸及死亡、直面死亡時，才能感受到活著的感覺？有人抱著獵奇的心態、有人或許只是好奇，不管是甚麼原因走進其中，看過之後，不知你是否會對生命有不同的理解？斯多葛學派認為，生命在誕生一刻便走向死亡。若所有生命都是向死而生，那麼在步向死亡的過程中，我們該如何面對？這個博物館沒有華麗的裝潢，也沒有蜚聲國際的藝術家，儘管資訊大多都是泰文，但館內的藏品卻突破了語言與文化，讓人赤裸地直面生命，以不同的角度觀看我們從未想像過的身體，讓人忽感幸福、健康似乎不是必然發生的，而能隨時、肆意地呼吸、感受空氣中的風、溫度是多麼可慶的一件事。

*博物館內藏品不得拍照，另外設有QR Code以供解說。

Siriraj Medical Museum

地址：2 wanglang road Bangkok Noi, Bangkok

門票：200泰銖

網站：Siriraj Medical Museum