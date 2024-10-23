「銘 — 瑪蒂奧．培利思個展」：在恐懼與掙扎中，尋到壯大自己的力量

遇到危險時，大多人會下意識的蜷縮著身軀，就如嬰兒還留在母胎般的狀態，肆意的享受著保護膜帶來的安全感。離開母胎後，我們不自覺的奔向刺激與挑戰，我們可能會受傷、可能會受挫，在糾結與矛盾中，逐漸找到壯大自己的方法，以自身力量形成無形的保護罩，支撐著我們。

看當代雕塑家瑪蒂奧．培利思的作品，能感受到一股力量。既有在恐懼中掙扎而來的力量，也有如大地般沉穩的力量。青銅、陶瓷、大理石成為了承載力量的載體，留下的痕跡也成了印記。

瑪蒂奧．培利思出身於意大利，2001年開始投身於雕塑創作中，其作品帶著古典雕塑的寫實主義，又帶著現代化的演繹手法，以青銅、大理石、陶瓷、金屬等各種媒介，探索雕塑的界線。季豐軒畫廊正在展出瑪蒂奧．培利思的個展——「銘」，帶來逾四十件作品，涵蓋著名系列「迷牆」、「守護者」和「甲蟲」，以及近作「大地之母」及「破碎」，橫跨其創作二十年。

在恐懼中掙扎

瑪蒂奧．培利思是這樣形容他的「迷牆」系列：「它一直試圖擺脫牆壁的囚牢，克服眼前現實，卻總是孤身一人。」若牆壁是軀殼的囚牢，那孤獨是否情感的囚牢？

「迷牆」系列就像自由的鬥士，在恐懼中掙扎。他的肢體被深埋在牆裡，雙手時而握拳、時而奮力張開。時間和溫度掠過，為銅質的身軀留下了青色調的鏽跡，刀的痕跡為繃緊的肌肉添上一絲奮力的掙脫感，這自由的鬥士既是被困苦所侵蝕，亦是在破牆而出。在初次亮相的新作品《交託》中，被掩埋的身軀已破牆而出，取而代之的是安全感。雕塑靈感源於兒時的一個遊戲：一個人向後倒，一個人接著。遊戲中人必須對彼此有著強烈的信任感，

如大地般沉靜

不同於「迷牆」系列的掙扎感，「守護者」與「大地之母」系列均散發著沉穩之意。前者創作自90年代，從藏族、瑪雅、埃及、日本、中國、美洲和非洲等不同文化、種族、背景中汲取靈感，將其象徵著守護的形象和圖騰融入作品之中，跨越文化與種族的探索靜默的力量。守護者們有些帶著頭盔、有些手持雙劍或矛盾，雙眼緊閉，看似安之若泰，實則蓄勢待發。如柱的雙腳緊貼著大地，踏實而又充滿力量。

「大地之母」創作於2023年，勾勒了一個又一個的女性/男性形象。這些形象靈感源於南美洲安第斯高原土著所奉的神靈，該神靈被視為自然中的生命源頭。雕塑分別以青銅、陶土，以及胡桃木雕刻而成。以青銅和陶土製作而成的雕塑散發著原始的質感，藝術家首次使用胡桃木，溫潤而又沉寂。「大地之母」的大裙擺就像「守護者」如柱般的雙腳，堅韌地默默守護著此地此人。

若以愛默生（Ralph Waldo Emerson）一句話作結，或許就是「我們在內心深處都很清楚，恐懼的另一面，其實就是自由。」

銘 — 瑪蒂奧．培利思個展

日期：即日起至11月2日

地點：香港中環荷里活道10號大館總部地下01-G04-G05