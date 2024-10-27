與拍賣官看藝術：東南亞藝術市場是下一個熱點？一探越南、新加坡、印尼、菲律賓藝術的藝術生態，剖析東南亞藝術市場的獨特及吸引之處！

當談到東南亞藝術市場時，總有一種「近在咫尺，卻又遙不可及」的感覺。地理上，東南亞與華人世界相鄰，但在觀看東南亞藝術市場時，卻常常感受到一種強烈的距離感。近年來，隨著東南亞現代藝術市場的持續繁榮，愈來愈多的收藏家開始關注這個被忽視的領域。從東南亞的歷史和風土人情來看，其藝術手法恰如其分地契合了亞洲藏家的審美。不論是從中國水墨畫中汲取靈感，還是受到西方現代藝術的影響，東南亞的藝術在發展過程中展現了東西方文化的融合，同時又保留了當地獨特的風土人情，形成了一種嶄新的藝術語言。在本期內容中，我們將一起探討東南亞藝術的吸引力，尤其是以越南、新加坡、印尼和菲律賓為中心的四個地方藝術，各自又具有哪些獨特之處？



