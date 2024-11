Chanel 24/25 Cruise Show：從馬賽到香港，兩大show場有何獨特魅力？探索Le Corbusier和Coldefy & Associes的建築設計

回到建築本身,Cité Radieuse落成於1952年,樓高18層,集住宅、商店、娛樂於一身,屬於社區型住宅。建築有337個公寓單位,可容納1600名居民,以垂直城市的概念重新定義高密度居住。Cité Radieuse無疑是典型的粗獷主義建築,也是二戰後社會對實用性和功能性追求的歷史見證,它也印證了Le Corbusier口中那句「房子是一台供人居住的機器」(A house is a machine for living in)。意大利建築師Gio Ponti還稱其為「法國建築史上的真正紀念碑」(a true monument in the history of French construction),而該建築亦於2016年正式成為聯合國教科文組織指定的世界遺產。

