連卡佛聖誕選品：從餐桌用品到精緻小玩意，從設計師品牌到自家品牌，為家中增添精緻感！

不論是街頭閃爍的燈飾，還是商場裡彌漫的聖誕音樂，都讓人心生暖意和期待。隨著年末的節日氣氛愈加濃厚，各品牌櫥窗也換上了精緻的選品，迎接著節日的來臨。在這樣的節日氛圍中，不管是為家人好友，還是自己準備禮物都成為了一種充滿心意的儀式。

不知道你平日裡會去哪裡尋找聖誕禮物的靈感呢？這次，就讓編輯部為大家從應有盡有的連卡佛精選些聖誕單品，從小玩意、餐桌用品到家品，為節日增添更多溫暖與驚喜！

餐桌上的儀式感

想為家裡增添氛圍感，不妨從家品入手，細至門口的地毯，沙發旁的燈飾，或是餐桌上的雅緻用具，這些細節都能讓家居增添舒適感與節日氣氛！來自英國諾丁山的Summerill & Bishop將餐桌視為藝術創作，將樸素的麻質餐檯布比作畫布，以不同的自然元素、幾何線條透過手繪設計融入其中。無論是綠意盎然的植物圖案，還是簡約的線條與幾何元素，其設計都展現了自然與藝術的融合。這些設計不僅僅是餐桌上的點綴，更是對生活美學的追求。無論是日常家庭聚餐，還是節日宴會，都能為餐桌增添一份優雅與情調。

如果你喜歡在餐桌上增添一些趣怪的亮點，不要錯過來自倫敦的Completedworks。有趣的是，這個品牌並不僅僅專注於家品設計，還涵蓋珠寶首飾、手袋和陶瓷等設計，並由 Anna Jewsbury 創立。品牌的許多設計使用回收材料，如破水的窗戶玻璃、瓶子等，並以編織、扭曲、環繞、流動和有機的線條呈現出接近雕塑的效果。THAW 系列採用回收玻璃材質，以明顯的褶皺和扭曲元素為主，不規則的形態與傳統玻璃的整潔形成強烈對比；Pearly Rearl 系列則融入常見於首飾設計的材質與元素，如珍珠、蝴蝶結絲帶等，富有創意之餘，還能為家中增添藝術感與個性。

精緻小玩意

精緻的小玩意總能家裡增添一些趣味感。連卡佛今年以「Invasion of Baz & Friends」為主題，繼續由吉祥物Baz和幾位冬日怪獸玩轉聖誕，推出一系列主題禮物，如手袋吊飾、鎖匙扣、公仔、枕頭、門墊、繪本故事書等等玩意；於此同時，大熱的Jellycat亦在今季度進駐連卡佛，帶來逾300款趣味設計毛公仔，當中包括連卡佛獨家發售的粉紅色外賣咖啡毛公仔，準備為家中聖誕樹裝飾的你，就不錯錯過啦！

查詢：連卡佛