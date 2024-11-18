《破．地獄》：放下釋懷，才是真正的破地獄

靈堂上，以九塊瓦片圍住沾滿生油的紙元寶、寫著先人名字的紙張，燃點後道士圍火轉圈誦經，逐一擊碎瓦片，超渡先人，讓亡靈得到安息，此為香港靈堂常見的風景 — 破地獄。

「生人都需要破地獄，生人都有好多地獄」

而黃子華在《破·地獄》中，就說了不只先人，活著的人也要破地獄。

電影取名《破·地獄》，以香港殯儀業為題材，婚禮策劃師道生轉行當上喪禮經紀人（即行街），遇著傳統守舊的喃嘸師傅文哥，一文一武的組合，探討電影鮮有的生死題材。破地獄這道法事，只是電影的切入點，人與人之關的關係、生死天隔一方，才是《破》的重點。

電影穿插道生轉行成「行街」後遇上的「客」，讓觀者見證他的成長。而整套戲中令我印象深刻的，就是甄小姐和蘇蘇。

「謝謝你沒有把我當成瘋子」

初轉行的道生，接下了所有長生店都不敢接的生意 — 甄小姐。紅磡所有的長生店都視甄小姐為瘋子，因她不願將逝去的兒子入棺火化，而是想將其遺體以真空密封方法保存於義莊，望有朝一日，科技發達之時，兒子可以復活。長生店為逝者超渡，要求把遺體保存，有違原意。但為了金錢周轉，道生不顧文哥反對，接下了生意，以「土炮」方式為遺體消毒、入袋抽真空，最後得文哥相助，將其遺體安放到義莊。

逝者已矣，何不放下？放下與釋懷，是人在面對生死時，學不會的一課。放在現實場境，的確，甄小姐會被視為瘋子，但細想之下，其實她並不瘋，也不是憶子成狂，只是把你我心中，對逝者的思念與不捨，毫不掩飾的呈現出來。

要放下，先要有契機。要不是道生，甄小姐兒子的遺體也許永遠無人敢處理，那麼甄小姐的結還能解嗎？將真空遺體放在義莊這般行為，世間視之瘋狂，但也許會是甄小姐和兒子道別的契機。放下釋懷、結才能解。

「眼淚不要滴在先人身上」

甄小姐愛得不願與兒子分開；蘇蘇與熙雯，卻是相愛而不得見。

道生接待的第三單生意，是黎生為其妻子熙雯所舉辦的喪禮。黎生是個典型的生意大忙人，事事追效率，不在意妻子在喪禮上所穿的衣服，甚至連喪禮儀式都要配合股票交易時間，二人之間是否有名無實，無從稽考。只知道，熙雯的愛人，是蘇蘇。

黎生不讓蘇蘇見熙雯最後一面，熙雯只好向道生求助，陪伴熙雯化妝穿衣，最後在她左手無名指戴上戒指，眼見蘇蘇淚水快要流下來，道生提點她「眼淚不要滴在先人身上」，好好說再見，才是真的告別。熙雯喪禮後，道生暪著黎生，把藏有熙雯骨灰頸錬贈予蘇蘇，天人永隔，相愛卻不復見，頸錬就是二人最後的信物。

此處不得不讚導演陳茂賢的安排，將社會上不被正視的性小眾，放至生死離別關頭。從梁雍婷眼中，看出熙雯不只是她的愛人，亦是摯友，這種感情若放在一般的男女朋友上，或許只如韓劇「狗血」級數，但《破》中，梁雍婷演活了對愛人的不捨，細膩的感情仿似迫使觀者同樣要面對：他日伴侶離世，我又能像蘇蘇般，強忍淚水和他道別嗎？

「有機會來到這個世界已經賺了，何必介懷甚麼時候下車，不如好好欣賞沿途的風景。」

不常看港產片的我，無法評論《破·地獄》是否本年最佳港產片。但《破》確確實實為觀者上了一堂生死課，不論曾經歷離別，還是正預備告別，這部電影就如一本教科書，教你如何釋懷。

《破·地獄》預告片