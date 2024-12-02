從固守舊城到破格求變：看《破．地獄》與《焚城》給港產片帶來的啟示！

近幾年香港電影市場有不少大反常態的現象，傳統智慧已不能作準。在一年之前，有誰會料到，今年其中兩部最重要的港產大片《焚城》和《破．地獄》竟會於並非黃金檔期的11月先後上映？同樣難料的是，後者正式公映已立即打破香港票房多項紀錄，包括上畫首日的票房（接近750萬元）和戲院上映場次（逾1,000場）。

這個不尋常的檔期也不難解釋：《焚》片要配合內地同步開畫；《破》片則因為以殯儀業為題材，自然不宜於喜慶節日推出。結果兩片影期重疊卻又造就了一項創新的電影促銷活動──同時購買兩部電影的戲票可獲優惠。雖然名額只有1,000個（應該遠不及觀看其中一部電影觀眾人次的1%），看來是宣傳噱頭多於實際藉此招徠觀眾，但也不失為電影業可喜的嘗試。

論投資成本，兩部都屬大製作，其中較先上映的《焚》片規模更大。電影是典型的災難片，以洩漏輻射為主要橋段，有不少大場面的救援，同時加插大量電腦特技，演員陣容更網羅了幾代紅星，從劉德華、謝君豪、林保怡、莫文蔚、王菀之，到王丹妮、廖子妤、魏浚笙等都在陣中。

表面看來，《焚》片還算相當成功：論故事，流暢熱鬧，娛樂性豐富，橋段雖有多少犯駁，但不算嚴重；論製作，場面壯觀，調度和處理不俗，電腦特技有小瑕疵，也可以接受。甚至片中有些細節，像政府官員的決策方式，以至港人在逃難中的行徑，也有可供觀眾自行解讀的訊息或寓意（是否有說服力則是另一回事）。

按傳統智慧，這樣照顧周全、執行妥當而又投資龐大的電影，理應可以賣個滿堂紅，但是《焚》片獲得的反應 —— 至少在香港，相信會令投資者失望。電影上畫10日後，票房剛才超過2,000萬元。隨著《破》片開畫，《焚》片在香港的場次大幅縮減，票房難以再有重大突破。

為甚麼《焚》片無法廣泛吸引港人的興趣入場？或許問題正出於電影創作人過分刻意計算，期望滿足潛在觀眾的各種需求，除了災難片應有的緊張刺激動作場面外，更有官場鬥法和官商勾結的情節，再輔以數名主角的感情線和親情線。結果即使全片長達138分鐘，能清楚交代各項情節，但卻沒有空間鋪陳前文後理，所以內容並不深刻細緻（個別場面如末段劉德華在記者會上指證王敏德更顯得突兀），角色性格也流於平面，因此《焚》片表面似乎「好看」，卻不能打動觀眾，更無法令他們以電影內容作為話題。

很明顯，《焚》片雖然用上現代化的製作技術，但創作心態仍是上一代製片商的思維，以為用大明星擔綱（卻忽略了個別明星名氣雖響，但已失去吸引觀眾入場的叫座力），加上眾多娛樂元素，面面俱到，觀眾就自然會上門。但時移勢易，進戲院看電影已不再是普羅大眾的最常見消費模式，除了少數熱心影迷會第一時間購票以外，要將大多數潛在觀眾吸引入場，那部電影必須有獨特賣點，又或在社交媒體有可引發談論的話題──這正是《焚》片做不到的地方。

反觀《破》片甫上映立即造成熱潮，正是在於能夠掌握到上述竅門。首先，電影的第一個獨特賣點就是邀請到黃子華主演。不少人認為，他具備重大的票房助力始於過去兩年大收的《飯戲攻心》（2022年）和《毒舌大狀》（2023年），其實不然，他在此之前的兩部作品《棟篤特工》（2018年）和《乜代宗師》（2020年）在香港分別有約4,500萬元和2,900萬元的收入，以該兩片的水平，竟能有如此票房，已可推斷黃為兩片帶來了附加價值，足以吸引某些觀眾不計電影的其他因素就入場。加上這次夥拍他的是另一名一代笑匠許冠文，但兩人合演的不是喜劇，而是以死亡為題材、甚為沉重的正劇，自然會吸引到觀眾的注意力。

當然，《破》片更成功的計算在於取材上另闢蹊徑。我們原本或會以為，殯儀業在華人社會是忌諱，即使過去曾有小眾作品，如《福伯》（2003年）和《哭喪女》（2013年）以之為題材，但這種內容應該難以成為賣座元素。殊不知創作團隊和投資者「百無禁忌」，不但詳細描寫業內狀況，甚至不避諱將其中可能令人感到不舒服的環節，像執骨、整理遺體和為先人化粧等都拍攝出來（但手法冷靜平實，沒有獵奇意味）。親友去世和參與喪禮是差不多所有成年人都曾有的經歷，於是大家觀看《破》片時，都容易萌生個人的感觸（以前沒有類似題材的主流港產片可供觀眾觸發這種回憶），紛紛在社交媒體或友儕間將感想表達出來，為電影製造了話題。

說了一大堆商業計算，但最重要的還是電影真的要拍得好。與另一些牽涉喪禮的名作比較，《破》片對於死亡這課題的省思大概不及大島渚的《儀式》（The Ceremony，1971年）或楊德昌的《一一》（2000年）那麼深入。它更傾向於探討在生的人如何看待親友的死亡，即使在這方面，導演陳茂賢也沒有帶出非常明確的訊息，但這不是缺點，幾個喪禮帶出的動人小故事讓觀眾有自行思考演繹的空間，其實也是討好的處理方式。

說到底，《破》片的重點還是生者，對於死者和他們步向死亡的過程著墨甚少。電影描繪喃嘸師傅郭文（許冠文飾）一家從隔閡、衝突、離散到諒解，以至原本從事婚禮策劃的魏道生（黃子華飾）因為新冠疫情而要轉業殯儀後低聲下氣，均刻劃得真實細緻（篇幅所限，這兩部分如果可以再詳細一點就更為理想）。對於過去幾年經歷過不少動盪變故的香港人來說，這些故事也可算是社會的側面寫照，觀看時別有一番感受。

坊間的評論早已廣泛認同，各演員的卓越演技令電影生色不少。許冠文會獲得下一屆香港電影金像獎「最佳男主角」的呼聲已經甚高，飾演他女兒的衛詩雅也大獲好評。筆者倒覺得，同樣值得注意的是朱栢康，他演繹兒子的角色難度更高，演來卻恰如其份，絕不「搶戲」，但令人印象深刻。朱、衛和梁雍婷、韋羅莎等不算很年輕的新一代演員已默默耕耘多年，是時候獲得大眾認許（秦沛和金燕玲等前輩倒是不用多說了）。

商業電影（以至其他流行文化作品）其中一個有趣之處，在於創作者往往會計算作品怎樣才可以吸引到觀眾，但市場的反應還是難以準確預測，既有完全依照方程式的主流製作受到冷待，也會有事前不獲看好的電影爆冷跑出。《焚》和《破》片給港產片帶來的啟示，大概是計算之餘，更重要的是創作者對題材有真正的拍攝欲望，還要有勇於破格的想像力。