DesignInspire設計盛宴：Maison&Objet首度亮相香港，Future Archive跨界火花！必看三大焦點

創意設計展DesignInspire 今年以「Design for a Better Tomorrow」為主題，帶來來自世界各地的建築師、設計師與藝術家的作品。展覽分為多個特色展區，探索未來設計的可能性。不如就由編者帶大家看看，有甚麼不能錯過的焦點啦！

Maison&Objet首度亮相香港

首次亮相於香港的巴黎設計展 Maison&Objet 今次獨家策劃展覽「Design Factory」，以意識設計為靈感，從不同主題為切入點，展出超過100個品牌和設計的作品。展覽分為五個展區，包括由中國當代設計師蔣瓊耳策劃的「Nature, the Muse!」，邀請了12位法國和中國工藝師從木作、銀器、陶瓷、刺繡、珠寶、大漆、編織等工藝，以自然為師，透過設計、藝術和科技的結合，呈現東西方文化的視覺。

展區「Conscious Staging」則聚焦在可持續發展，運用100%回收的建築家具循環再造，展示如何利用再生材料創造出實用且美觀的設計，同時減少對環境的負擔。

展區「Precious Matters」則呈現了法式戶外的浪漫與愜意，只是原本擺放在餐桌上的菜品變成了每種獨特的材料，讓觀者了解每種材料的特性。

展區「Shades of Sustainability」由Le FRENCH DESIGN策劃，精選了13件來自法國的設計作品。透過物料和色彩碰撞出屬於生活的美學。同時，也將美學實體化，融入空間中。

展區「Terra Cosmos」由策展人 Elizabeth Leriche 主理，以宇宙為主題，展示了超過80個品牌的作品。每個空間都被巧妙劃分成獨立區域，由不同家具設計構成家居一角。從未來主義的冷峻到大自然的溫暖，每個區域都營造出獨特的氛圍，展示了設計與宇宙主題的完美結合。

跨界別的火花「Future Archive」

Future Archive 由鄭智禮（Chilai Howard）策劃，以未來視角為靈感，帶來七組香港設計師與新晉創作人的聯乘作品，融入設計、藝術、科技等元素，跨界碰撞出不一樣的火花。參展設計師與藝術家包括設計師兼水墨畫家靳埭強與版畫家兼紋身師李寧，分別以水墨和版畫形式帶來《創未來》與《大步》；建築設計師梁志天與新媒體藝術家張瀚謙以藝術裝置形式，結合空間、物料、聲音、3D打印雕塑等元素帶來《Triadic Lane》；傳統工藝師蕭柄強與當代工藝師周健龍帶來的《飛躍奔騰》與《華堂流光》，前者是糅合了香港與英國景色的麻雀檯，後者為手工木櫃，結合了北歐木捲門設計與櫃中櫃概念，並融入了木雕刻工藝。此外還有腕錶設計師關祖堯和雕刻視覺效果設計師RAM2、霓虹燈工藝師胡智楷與木工藝術品牌Start From Zero等作品。這些作品通過當代手法的演繹，實現了對傳統工藝的創新與延續，體現出當代設計與傳統技藝之間微妙而和諧的互動關係，讓觀眾在欣賞藝術作品的同時，也能感受到文化傳承與現代創意的交融。

Highlight Pieces from VIP Lounge

於VIP Lounge處，還展示了香港設計師梁志天與法國頂級水晶品牌Baccarat合作打造的限量版青花瓷吊燈。這款名為「Printemps Bleu」的吊燈以中國青花瓷和Baccarat的典藏圖騰為靈感，重新演繹了品牌標誌性的天頂枝形吊燈。半透的白瓷燈罩裡，印有鈷藍色的燕子與花卉圖騰，十分秀麗。當燈光亮起時，內壁的圖案形成了朦朧且富含東方韻味的詩意感。伴隨著精緻古典的水晶樣式，白瓷的含蓄典雅與水晶的閃耀剔透完美融合，巧妙地帶來了一種平衡感。

DesignInspire

日期：2024年12月5至7日

地址：香港會議展覽中心3DE

查詢：DesignInspire

免費登記入場：https://bit.ly/4h3YUiy