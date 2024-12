DesignInspire設計盛宴：Maison&Objet首度亮相香港，Future Archive跨界火花！必看三大焦點

創意設計展DesignInspire 今年以「Design for a Better Tomorrow」為主題,帶來來自世界各地的建築師、設計師與藝術家的作品。展覽分為多個特色展區,探索未來設計的可能性。不如就由編者帶大家看看,有甚麼不能錯過的焦點啦!

You May Also Like