Ariana Grande 參演的《魔法壞女巫》有多搶手？原來 Lady Gaga 和 Jesssie J 也曾去試鏡！

近期，《魔法壞女巫》電影已經上映。如果你是音樂劇迷，那麼這部改編自經典音樂劇《Wicked》的同名電影絕對不容錯過。電影不僅擁有優美的音樂和強大的演員陣容，還有超夢幻的背景和服裝設計，可與之前的《芭比》電影媲美。在觀看這部電影之前，不妨先了解以下四個關於電影的重要資訊，提升你的觀賞體驗！

百老匯必看音樂劇之一！

當提及《Wicked》時，常常會聯想到《綠野仙蹤》（The Wizard Of Oz），因為《Wicked》實際上是《綠野仙蹤》的前傳故事。同時，也被稱為《女巫前傳》，講述的是西方壞女巫（即綠野仙蹤中的邪惡女巫）在成為壞女巫之前的故事，從她的視角講述了她成為壞女巫的經歷和背景。

在 Instagram 查看這則貼文 Cynthia Erivo（@cynthiaerivo）分享的貼文

如果去過紐約的百老匯，必定知道《Wicked》是不可錯過的音樂劇之一。這部音樂劇自2003年首演以來，一直受到廣泛的好評。在首演的第二年，它就入圍了十項托尼獎（Tony Award）提名，並贏得了其中三個獎項，分別是最佳音樂劇女主角、最佳布景設計以及最佳服裝設計。並在短短八年內，共斬獲64項提名，最終奪得了其中33個獎項。

在 Instagram 查看這則貼文 Ariana Grande（@arianagrande）分享的貼文

此後，《Wicked》便成為了百老匯的主打音樂劇之一，並在世界各地展開巡迴演出。自開幕以來，《Wicked》在百老匯和其他地區的演出中創下了驚人的票房記錄，使其成為百老匯歷史上最賣座的音樂劇之一。票房收入甚至超越《歌劇魅影》，成為百老匯盈利第二高的音樂劇，僅次於迪士尼的鉅作《獅子王》。

下一頁：角色競爭超激烈！