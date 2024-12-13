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13/12/2024

聖誕佈置指南：在BLOOMS & BLOSSOMS尋找聖誕花藝裝飾，為家居添上節日氛圍！

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Text: Christy Yiu Photo: BLOOMS & BLOSSOMS

　　雖然香港並不如異國般有白色聖誕，但隨著節日鐘聲響起，也該是時候添置一些應節的佈置品。今次，編輯部帶大家走進香港花藝品牌 BLOOMS & BLOSSOMS，從節慶花環到花卉，為節日派對添上格調！

 

 

　　節慶花環向來也是聖誕節的主角，優雅的貴族松，配搭松果、尤加利葉等和各種裝飾品，既象徵節日來臨，亦為家居綴上節日溫馨氛圍。一如以往，BLOOMS & BLOSSOMS的花環以優質貴族松作畫布，綴以冬青果、肉桂枝及玻璃聖誕球等節日裝飾，散發優雅氛圍。

 

Woodland Charm

$2,000／40厘米

$2,800／50厘米

 

　　Woodland Charm掛上紅小鳥、蘋果仔及小蘑菇，以歡樂的紅色元素，質樸簡約；糅合花卉及植物元素的Birdsong Wreath，以粉紅色石榴交織小空氣草，棲身在花環上的小鳥更顯優雅。若想嘗試配搭另一色系，不妨考慮橙棕色調的Orange Zest，安靜沉穩的木調，尤如在花園中漫步，充滿溫暖氣息。

 

Birdsong Wreath

$2,000／40厘米

$2,800／50厘米

 

Orange Zest

$2,000／40厘米

$2,800／50厘米

 

　　聖誕派對當然少不了桌上的花卉擺設，更添節慶氛圍。Santa’s Bloom以冬青果和紅色玻璃聖誕球串襯托朱頂蘭，優雅不失氣派。所謂好事成雙，Festive Duo以一對木製馴鹿綴以橙色冬青果、金色噴泉草及原個橙乾，色調生動活潑；喜歡更具華麗感，則有由紅茵芋、紅色銀樺葉、乾燥木百合枝繫上紅色絲絨帶的Gleaming Spark，燃點中央位置的金色蠟燭，彌漫浪漫感，不論家族派對還是二人燭光晚餐，也是最適合不過。

 

Santa’s Bloom

$2,600

60厘米(高) x 60厘米(寬)

 

Festive Duo

$1,500

直俓40厘米

 

Gleaming Spark

$2,000

60厘米(高) x 60厘米(寬)

 

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