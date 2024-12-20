從《爸爸》、《得寵先生》到《武替道》：兩代衝突是歷史偶然還是時代召喚？

記得在《正義迴廊》（2022年）上映時，翁子光接受訪問，表示在拍完《踏血尋梅》（2015年）後，已無意再導演奇案片，因此將《正》片交由何爵天執導，自己出任監製。不過，事隔兩年，翁子光導演的新作《爸爸》卻又是取材自一宗奇案。影迷不禁有疑問：他為甚麼會「食言」？

相信看過《爸》片的觀眾跟筆者一樣，都會同意，這部電影的故事雖然改編自2010年荃灣享和街的少年弒母殺妹案，但是從拍攝手法來看，嚴格來說並不是傳統意義的「奇案片」，因此翁子光也算不上「食言」。

他憑《踏》片聲名大噪，其後用幾年時間拍攝了野心更大的懷舊人物傳記電影《風再起時》（2023年），雖然片中個別場面甚為可觀，但是全片故事不甚連貫統一，多少給人力不從心之感。這次翁子光回歸自己的拿手好戲，描寫現代城市小人物的生活和心態，論風格接近他的首作《明媚時光》（2009年）多於《踏》片，成績更是極為理想。

說《爸》片不是奇案片，因為翁子光著重的並不是敘述兇手的犯案過程，又或剖析其動機，這些環節在片中都給輕輕帶過，觀眾甚至不能肯定，行兇少年阮厚明（少年時代由蘇文濤飾）所說的「呢個世界太多人，少啲人會好啲」是否他真正的殺人動機。電影更集中刻劃的，是這個家庭在遭逢巨變之前和之後的狀況。

最令筆者動容的，正是電影描述「爸爸」阮永年（劉青雲飾）在經歷喪妻和喪女之痛後，以看似「如常」和「平靜」的方式繼續生活，不論是在店舖工作、買菜烹調、打理家居，以至向自己的母親隱瞞慘劇，都是如此。用這種姿態帶出主人翁心底的壓抑和傷痛，比起寫他呼天搶地或歇斯底里，展現出更強的張力，也更能打動觀眾。不過，這種內歛的處理若沒有劉青雲極為精湛的演技配合，肯定不能收效。《爸》片可算是他歷來最出色的演出。

案發前的眾多零碎情節也有不少值得細味的地方：不論是阮永年與內地來港的胡金燕（谷祖琳飾）締結中港婚姻，兩夫婦為改善全家生活堅持茶餐廳24 小時營業，以至港人北上投資，到夜店尋歡似是理所當然等，其實都側寫了過去三、四十年間香港的某些社會面貌。

當然，案發前最重要的情節還是父子關係的刻劃，看來輕描淡寫，但卻細緻地展示了阮永年的父親形象：他固然疼愛子女（為兒子買單車和陪同踏車），但也有源於傳統觀念、權威形象和知識不足的局限（對兒子提出吃素和購買有相機功能的手機嗤之以鼻，以及在茶餐廳中教訓當暑期工的兒子應有的工作態度），因而與兒子造成隔膜。

整部電影無疑從父親的視點出發，多於從行兇兒子的（很可能因此電影命名為《爸爸》），因此觀眾可以這樣理解：阮永年認同，自己要為兒子犯案負上一定責任。從這角度看，探討父子的矛盾和隔膜也是《爸》片的重點之一。筆者發覺，無獨有偶，近期多部港產片中均有父子／父女關係疏離或衝突的情節：在《破。地獄》中這是其中一條主線；在與《爸》片差不多同期公映的《得寵先生》和前一陣子的《武替道》中也是分量不輕的副線；連災難片《焚城》也加插了父女不和的簡短支線。筆者沒有看過10月公映的《危險航線》和《邪Mall》，但按照劇情介紹，該兩片也有這類情節。如果追溯前一、兩年的作品，則至少《過時‧過節》（2022年）、《年少日記》（2023年）、《4拍4家族》（2023年）和《但願人長久》（2023年）都涉及這個課題。

華人社會一直有很強的父權意識，因此兩代衝突歷來是華語片常見的元素。不過，早期作品的處理通常比較簡單直白，是非對錯一面倒傾向其中一代。例如在上世紀50、60年代的粵語片中，衝突往往來自父親反對子女愛上地位不相稱的情人，或要求兒子繼承父業從商，但對方堅持行醫或教書等理想，結局當然是原本頑固的父親覺悟前非。筆者也努力從記憶中搜索，究竟粵語片的兩代衝突中有沒有年輕子女理虧、父母站在正確一方的作品？卻發現想到的都只是母親的例子，最常見的橋段是母親含辛茹苦養大子女，但對方卻嫌棄她身份低微或工作不光彩，令母親含冤受屈，像左几導演、謝賢和黃曼梨主演的《慈母驕兒》（1960年）──類似作品當然還有不少。在那一代的粵語片中，慈父角色即使未獲得應有的尊重或回報，但卻似乎極少會飽受委屈。到了70、80年代的港產片，父親與子女的衝突很多時已變得更為複雜，表達方式也會較為含蓄，代表作當然是方育平導演的《父子情》（1981年）。

回頭看看上文列出的那批新片如何處理新一代的父親形象，其實《爸》片的取向在其中並非主流，更常見的演繹是描繪父親在子女成長期犯上錯誤（即使可能有逼不得已的苦衷）：沒有適當的關懷照顧、未能充分了解對方、溝通不足，以至不擅於表達感情等。換句話說，父親角色對造成衝突或疏離須肩負較大責任。不過，從另一角度看，這也反映了兩代在價值觀上的分歧：父輩重視的是傳統、規矩和實際生活安穩；年輕子女則追求形而上的概念，包括生命意義、普世價值、創新和家庭溫暖等。同樣值得玩味的是，除卻少數例外，各部電影中的母親角色總是早逝或離去，在片中根本沒有出現或戲份甚少。

近期上映的《得》片的男主角任春佳（鄭丹瑞飾）可算相當接近上述的父親典型。不過，全片對父女矛盾著墨不多，更著重的是深入描寫人狗關係和狗義工照顧流浪狗的工作，眾角色之間的互動情節顯得比較單薄，人物性格也刻劃得稍為平面。相比之下，《武》片同樣是在主線以外「附加」父女情，比重也相近，但呈現出來就更為真摯動人。

上述各電影中的兩代衝突，差不多全以雙方作某程度諒解作結（但不一定能全面和好）。在過程中，首先主動示好、表達和解意願的，都是父親角色，這既因為在故事中他們是「犯錯」的一方，也基於父親一輩通常於家庭裡擁有較高權威（即使他們當時或許已生活潦倒）。可算比較例外的只有《爸》片，父親縱有犯錯，但責任更大的肯定是行兇的兒子，電影由此帶出的啟示，是要化解兩代衝突，最重要的並不是哪一方作主動提出和解，又或追究引發衝突的事故真相如何，誰是誰非（但並不代表要忘記過去），而是雙方都願意坦誠面對問題，以愛心寬容對待另一方，迎接未來。

最後值得深思的，是大量港產片突然同時以兩代衝突為素材，究竟是歷史的偶然，還是時代的召喚？