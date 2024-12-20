聖誕必看經典！港芭《胡桃夾子》融入醒獅、皮影戲、搶包山，打造一個只屬於香港人的經典

當紅色的帷幕緩緩拉開，舞台中央的聖誕樹靜靜地等待著被點亮的那一刻。然而，當火光亮起，你又期待看到甚麼？儘管已長大成人，但我們的內心深處似乎仍住著一個小孩，他就像嘉麗一樣，對生活和節日保有那份純真的憧憬。

由香港芭蕾舞團帶來的《胡桃夾子》（The Nutcracker）於這個冬季再次上演。隨著音樂與燈光亮起，整個世界彷彿瞬間進入了另一個夢幻國度，讓我們短暫逃離生活的煩囂。

《胡桃夾子》之所以成為聖誕經典，不僅因其故事發生在聖誕夜，更因我們對節日的無限期待。故事講述了一個小女孩嘉麗在聖誕夜收到一個胡桃夾子玩偶。當夜幕降臨，胡桃夾子就會變成了一位英勇的王子，並帶著嘉麗在進入了一個充滿奇幻和魔法的世界。他們穿過雪白的竹林，一起戰勝了邪惡的鼠王，前往糖果王國，遇見糖梅仙子和雪花精靈，一同感受奇妙的冒險。

這個經典的故事最初出自德國作家霍夫曼1819年寫下的《胡桃鉗與老鼠王》，而最廣為之知的版本是法國文豪大仲馬所改編的版本。而這個版本後來被彼得·柴可夫斯基譜寫成了著名的芭蕾舞劇，並成為不朽的聖誕傳統。至今，這部經典仍被不斷改編。

由衛承天及其團隊製作的《胡桃夾子》可以說是一個只屬於香港的版本。這個故事以二十世紀初香港為背景，融入了香港獨特的歷史文化與風土人情。當中包括醒獅、人力車、長洲搶包山、皮影戲、白蛇與書生、美味點心等，老鼠王軍團還有香港海盜張保仔的影子，十分有趣！而舞台的佈景更是花足心思，將甘棠第大宅、前九廣鐵路鐘樓、竹林等元素融入其中，展現出濃郁的本地特色。不論你是喜歡經典帶來的暖心，還是改編過後的趣味，它都能為你的節日留下驚喜一筆！

創作團隊

編舞：衛承天

音樂：柴可夫斯基

佈景及服裝設計：布里埃拉‧季列索娃

執行佈景及服裝設計：區宇剛

執行服裝設計：莊惠玲

燈光設計：陳焯華

劇場指導：甄拔濤

皮影戲影像設計：盧榮

現場伴奏：香港小交響樂團

指揮：葉詠詩、葉詠媛

《胡桃夾子》

時間：2024年12月13日至29日

現場伴奏

2024年12月13日至14日 | 17日至22日| 24日至26日

晚上7時30分

2024年12月14日|21日至22日 | 25日至26日

下午2時30分

2024年12月15日 | 下午3時 & 晚上8時

錄音伴奏

2024年12月27日晚上7時30分

2024年12月28日下午2時30分 & 晚上7時30分

2024年12月29日下午2時

地址：香港文化中心大劇院

門票：詳情請按此處。