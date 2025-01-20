世界之大，生命之小：電影《毛家》—— 記錄香港流浪動物的殘酷現況

「我們在街上撿這些受傷病狗回去治療、出領養，這算是動保嗎？不，動保不是這樣的。」

七年前，還未有因緣看《毛俠》；七年後，第二部曲《毛家》上映，怎能不看。

香港動保路進程緩慢，但相信平日有留意動物福利、甚至在街道遇過受傷動物的話，對「毛守救援」這個團體也不會陌生，而《毛家》導演區焯文，正正就是利用了四年時間，追蹤毛守兩位前線義工Kent和Jinny，看他們如何從救援、醫治、暫托到領養，改變流浪動物的一生。

《毛家》以四隻從街上拯救的流浪狗為主軸，有在被斬傷虐待的倉狗、亦有路旁雜物推下的初生寶寶，觀者在鏡頭的引領下，彷彿成了在場參與的義工，經歷一場又一場辛酸的救援過程。即使保住了性命，尋家過程也不是易事。幸運的，很快便遇上領養家庭；不幸運的，只能一等再等，甚至被退養，在狗場終老。

電影中令我最深刻的一幕，是一隻在狗場中處於彌留狀況的老犬。義工不忍心看著他受苦，最後選擇為他安樂死。看著生命在眼前消逝，身為觀者，自不然淚如泉湧，在情緒還未消化之際，畫面已轉至另一救援行動，在此不得不讚導演的鋪排 —— 是的，身為前線義工，面對生死，也許連調節情緒的時間也沒有，因為拯救生命，每秒鐘也是刻不容緩。

我們從《毛家》能見證前線義工的偉大，但俗語有云「神也是人」，為動物獻出自己的生活，不是輕易說到做到，即使做到了，將來遙遙長路，能繼續堅守下去嗎？堅強如Jinny，也會質問自己：「我也會嫁人的，將來怎麼辦？」

這就是香港在缺乏動物保護教育和政策下，從而衍生的後果。如Kent所言，他們的工作就像是清理糞渠，「每次那條渠爆了，我們就去清理，但我們在底層做多少也沒有用，因為上方不斷在爆，所以應該要解決源頭，才不會再爆。」

《毛家》能為觀者帶來不同角度的反思，自然不乏製作團隊的功勞。「大家很辛苦，但是我們拍完之後就回到自己的崗位，而毛守救援卻仍然面對著這些問題。」導演區焯文在映後分享的一句說話，道出了社會的殘酷現況。

不只製作團隊，作為觀者，也許看罷後也只能回到自己的日常生活、工作如常，將來會變成怎樣，無人知曉。但願《毛家》不只作「記錄」，還能「改變」，改變社會的想法，尊重和珍惜每一條生命。

毛家（Pawsland）

導演：區焯文

優先場：2025年1月20日，2月14日

正式公映：2025年7月10日