香港舞蹈團大型舞劇《風雲》載譽回歸！結合經典港漫與舞蹈，重現漫畫式武打對戰

由馬榮成創作的《風雲》1989年開始連載至2014年底結束，故事於2015年以原畫展形式完結。香港舞蹈團改編漫畫為大型舞劇《風雲》在2014年12月於香港文化中心大劇院首演，成功將馬榮成的代表作由流行文化推向表演藝術層面。

《風雲》在某方面而言，可說是香港漫畫界的《男兒當入樽》，當然題材和風格兩方面都南轅北轍，但《風雲》在香港漫畫發展史不可取代的地位，對流行文化的影響，以及作為文化資產的蛻變力，都跟日漫《入樽》有相似之處。還有就是，Fans看原著漫畫或改編作品，同樣也是百看不厭。香港舞蹈團的舞劇《風雲》2014年底首演時一票難求，2016年載譽重演，依然座無虛席。

水漾舞台呼應排雲掌

香港舞蹈團在《風雲》的造型設計方面，致力捕捉漫畫角色的神髓，聶風、步驚雲、孔慈、雄霸的服裝、髮飾都落足心思。最令觀眾驚喜是，為呼應步驚雲的絕招排雲掌，編舞楊雲濤在大劇院的舞台注水。舞者於台上起舞濺起水花，猶如武打漫畫裏的掌風，讓動感更具體呈現觀眾眼前。聶風、步驚雲對戰最令觀眾期待。

將香港漫畫的武打場面編成舞蹈，在當年香港舞蹈界是破格之舉，香港舞蹈團的藝術總監楊雲濤可信花了不少功夫，《風雲》在「香港舞蹈年獎2015」拿下了最佳男舞者、最佳演員等獎項。楊雲濤近年致力探索武術與舞蹈的關係，現在回看，當年編創《風雲》已見端倪。

Art Tech加持增加沉浸式體驗

今年《風雲》回歸，香港舞蹈團同時在Art Tech方面作了不少新嘗試，農曆新年前在香港文化中心露天廣場舉行的《風雲》「沉浸式互動時光迴廊」及戶外3D光影舞蹈表演，只是前奏。下周情人節公演的「港漫武俠舞劇《風雲》——龍吟驚天 踏風歸來」，才是真章。

首演夜為慈善場，在電影《風雲：雄霸天下》分別飾演聶風、文丑丑的鄭伊健、鄭丹瑞將應邀亮相。屆時舞台上的聶風將會是唐志文，步驚雲則由黃海芸飾演。回顧2014年版本，舞者孫公偉憑步驚雲一角摘下「香港舞蹈年獎」最佳男舞者獎，且看2025年版本會否青出於藍。

「港漫武俠舞劇《風雲》——龍吟驚天 踏風歸來」

慈善場：2025年2月14日，8:00pm

門票：$1500/ $780/ $680/ $480/ $320

其他場次：2025年2月15及16日，3:00pm、8:00pm

門票：$1000 / $580 / $480/ $380 / $220

地點：西九文化區戲曲中心大劇院

詳情及訂票：https://www.hkdance.com/