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20/02/2025

半島酒店「藝術迴響」展覽回歸！媒體藝術家許芳華《Lunar Rainbow》、織品藝術家林芳璐《She’s Bestowed Love》，踏上全感官之旅

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Text: Christy Yiu

　　隨著Art Month到來，到處也彌漫藝術氛圍，除了大型展覽和拍賣會，藝術三月亦即將迎來半島酒店集團的「藝術迴響」項目，是次將會展出三位藝術先鋒：香港媒體藝術家許芳華、張瀚謙（h0nh1m）以及駐上海藝術家林芳璐的委託創作裝置，並於半島酒店的不同區域展出。

 

 

　　甫入半島酒店範圍，先見香港媒體藝術家許芳華以月亮為題的大型作品《Lunar Rainbow》。展品將月球的零碎影像，以數碼方式印製在鋁質面板，透過特製程式，追溯月球從 17 世紀的科學繪圖到當代開源檔案的演變，融和古今，配合特別的燈光設計，呼應了月虹自然現象。《Lunar Rainbow》更是許氏至今最大型作品。

 

 

　　走到大堂茶座，隨即迎來中國織品藝術家林芳璐創作的《She’s Bestowed Love》。這件大型作品由維多利亞與艾爾伯特博物館（V＆A）亞洲部策展人李曉欣博士策劃，染成紅色的織品象徵能量與情感、生命週期和愛。作品創作靈感源自雲南省少數民族「白族」婦女，以及她們世代相傳的傳統織品工藝，作品揚升的部份模擬希臘女神、孕育一切生命的大地之母蓋亞，象徵女性的愛和力量，如大地般博大深邃。

 

 

　　至於第三件作品，則在酒店一樓的露台餐廳展出。作品由香港新媒體藝術家h0nh1m與太平地氈合作創作，名為《The Flow Pavilion》。作品利用地毯作為創作媒介，結合未來科技元素與傳統手工藝，一座仿如當代茶館的單向玻璃屋坐落露台餐廳，成為作品中的禪宗花園的主要部份。茶館內裝有設計程式的機器人，將會把藝術家冥想期間的腦電波，以複雜的動態圖案投射到地毯上，引領觀者進入深度專注和寧靜的全感官體驗。

 

 

　　「藝術迴響」展覽將於2025年3月與巴塞爾藝術展香港展會及香港藝術周同期舉行，並於2025年5月結束。半島酒店亦會同時推出特色下午茶、精美雞尾酒等，和大家歡度藝術三月。

 

半島酒店「藝術迴響」2025

地點：尖沙咀梳士巴利道22號半島酒店

日期：2025年3至5月

 

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