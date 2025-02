荷里活明星歌手慈善拍賣：Coldplay手寫歌單、Billie Eilish親筆簽名結他、NewJeans登台服以高價成交！

與都柏林一樣,Coldplay在港舉行正是「Music of The Spheres 世界巡迴演唱會」其中一站, Rundown不知是否完全一樣。從上述這張價值11,430美元的歌單可見,演唱會共分為四個部份:Plants、Stars、Moons、Home,曲目包括Viva La Vida、Paradise、Clocks、Yellow等名曲,是金曲重溫音樂會。

其中即將來香港舉行音樂會的Coldplay,捐出一紙有Chris Martin簽名的愛爾蘭都柏林站「Music of The Spheres 世界巡迴演唱會」的手寫歌單,11,430美元成交,比原先估價高出14倍。