藝術三月｜展覽「畢加索──與亞洲對話」、「畢加索的動物王國」：走進傳奇歐洲大師的藝術世界

另一幅將在M+展出的畢加索作品是《盲眼牛頭怪於星夜由瑪麗.泰蕾絲和鴿子引路》(Blind Minotaur Guided through a Starry Night by Marie-Thérèse with a Pigeon,1934 -1935),Marie-Thérèse Walter是他另一位情人。除了情人,牛頭怪(Minotaur)是畢加索另一個鍾情的題材。

