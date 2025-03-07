藝術三月｜展覽「畢加索──與亞洲對話」、「畢加索的動物王國」：走進傳奇歐洲大師的藝術世界

今年三月的Art March HK，除了Art Basel、Art Central、香港藝術節等大型活動，畢加索是其中一個焦點，最少三項大型展覽展出畢加索的作品，其中一項更是現在已可以參觀。

Dora Maar：了解畢加索的切入點

三個大型展覽之中，最多畢加索名畫可以看一定是M+特別展覽「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」，展出六十多件畢加索作品，包括畫作、雕塑等，大部份來自巴黎國立畢加索藝術館，當中甚多是精品。其中焦點畫作之一《多拉．瑪爾肖像》（Portrait of Dora Maar，1937）更是闊別香港十多年再度訪港。

畢加索一生情人不計其數，Dora Maar是少數關係維持較久的。Dora Maar本身是攝影師，1935年邂逅畢加索，在二戰期間，她陪伴畢加索走過艱難的時刻，這時期畢加索繪畫了代表作之一《格爾尼卡》（Guernica，1937），Dora Maar以她的攝影作品紀錄了整個過程。是次展出的《多拉．瑪爾肖像》創作年份，正好創作《格爾尼卡》的同一年。

另一幅將在M+展出的畢加索作品是《盲眼牛頭怪於星夜由瑪麗．泰蕾絲和鴿子引路》（Blind Minotaur Guided through a Starry Night by Marie-Thérèse with a Pigeon，1934 -1935），Marie-Thérèse Walter是他另一位情人。除了情人，牛頭怪（Minotaur）是畢加索另一個鍾情的題材。

在M+的「畢加索──與亞洲對話」展覽，除了上述主題，還可以看到畢加索各個方面的代表作，包括藍色時期、立體主義、人物肖像等。而「與亞洲對話」的部份，超過八十件香港及亞洲藝術家的作品將會與畢加索的作品進行對話。