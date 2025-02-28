廣彩瓷片當衣料！專訪當代時裝設計師郭培：「它不再是一件衣服，而是成為了真正的藝術」

三月又是世界各地藝術家、藝術愛好者雲集香港的日子，郭培繼去年在M+開個展「藝想天開Guo Pei」，今年Art Basel又帶來結合廣彩藝術的全新作品《琉璃貫珠》。《琉璃貫珠》是瑞銀集團聯同K11 Craft & Guild Foundation委約郭培與廣彩大師譚廣輝共同創作的突破之作。郭培表示，這是她從時裝設計跨界到藝術創作的一次突破。

郭培向來擅長將不同國家、文化的元素用於服裝設計之上，花卉、建築物、生物、文學都是她感興趣的素材。她曾經設計以青花瓷為主題的服飾，引起極大回響。全新作品《琉璃貫珠》，與廣彩大師、國家級非物質文化遺產傳承人譚廣輝聯手創作，亦是她在探索中國陶瓷藝術的最新成果。

廣彩、青花瓷：縱向與橫向

郭培笑說：「跟譚大師認識和了解廣彩之後，我發現廣彩和青花瓷是兩個方向。青花瓷是和西方的一種連接，它是出口瓷，是一種文化交流。青花瓷早年是一種訂單式大量出口，西方最愛青花。但是廣彩是我們真正的帝王瓷器，我認為啊，它才是我們真正的核心，所以你在廣彩裏面看到的，都是我們自己的中國的紋樣，瓷器的潔白、細膩，然後是那種黃金色，是一個民族自己的，精緻的。」

「我覺得廣彩是縱向的，是連接歷史通向高度的，青花瓷似乎是橫向的，它們兩個交織了一個點，是中國的瓷器。」郭培仍難忘初訪譚師傅的震撼：「走進譚大師的工作室，我就為他的技藝、為廣彩的歷史、為那些金色而感動。譚大師的廣彩研究和精進精神觸動了我，一拍即合，彼此一碰就突然間有了靈感。」

女性豐膄，大地之母

《琉璃貫珠》雖然是一襲衣裳，但郭培並沒有把它可當作可穿著的衣服來構想，「我並沒有（把作品）作為一個時裝，現在很流行的模特兒都高高的、瘦瘦的、扁扁的，我沒有以這種方式來呈現。我做這件作品的時候，沒有把它想成一件可穿的衣服，我特別做了一個誇張的臀部，代表母性，而不是女性。」

作品另一主題是大地之母（Mother Earth），她說：「它是大地，由很多很多的瓷片組成，代表整體之中的一個個細節，好像我們人類雖然分東西南北，最後都在地球上，所以這些瓷片再怎麼分，都在一件衣服上，它流暢的線條像山川河流啊，有韻律有動力，就是說地球是個母親。當你看到一個女人的臀部很誇張，會想到孕育，想到一種母性的包容、孕育。」