《山莊日記》：專訪監製詹家俊，探索香港電影的創新突破

近年香港電影市場以商業片為主導，一部沒有明星陣容、由殘障及智障人士擔綱演出的電影要在戲院上映，難度可想而知。《山莊日記》的監製詹家俊和團隊卻用心經營，不但成功完成製作，更開創出一種嶄新的發行模式，讓這部溫馨動人的作品得以持續發光發熱，在香港電影史上寫下獨特的一頁。

從微電影到長片：意想不到的蛻變

《山莊日記》的誕生，源於2019年與鄰舍輔導會（NAAC）的一次偶然合作。當時正值疫情期間，NAAC原本有讓會員參與舞台劇演出計劃，但因無法公演，於是雙方開始討論改以微電影形式呈現。在接觸過程中，詹家俊和團隊被這些會員的表現深深打動。

「我們發現他們的演出和所做的事都很值得欣賞，覺得應該讓大眾更了解他們的實際情況。」於是團隊開始研究把計劃擴展成長片的可能性。經過深入了解和籌備，《山莊日記》於2022年完成製作。

發行的挑戰與突破

然而，影片完成後，發行成了一大挑戰。「我們曾尋求不同的發行公司，但因為沒有知名演員，發行費用都很高。」經過多方考量與溝通，最終決定以慈善電影籌款的形式發行，為NAAC的牙科服務項目籌款。

這個決定開創了一個嶄新的發行模式。「我們的發行模式和一般商業電影很不同。首先，我們沒有固定的上映期限，不會因為上畫就必須要落畫。我們跟NAAC簽了三年約，希望在這期間能幫他們籌到牙科中心的經費。」

到目前為止，《山莊日記》已完成85場放映，每場入座率都超過80%，票房約有80萬。「我覺得就這個項目來說是成功的，至少不會是拍完後放在硬碟裡沒人看。」詹家俊說。

多元化的放映模式

電影採用了多元化的放映方式，包括戲院公開場次、學校專場和社區推廣場等。「最近我們剛在石籬天主教小學做了一場放映，有三百多個學生觀看，反應非常好。」這種彈性的放映模式讓電影能在社區推廣和戲院發行之間取得平衡。

「英皇戲院一直很支持我們，每個月都能安排五到六場公開場次。雖然在大片上映期間可能會有些場次限制，但整體來說運作得不錯，是一個雙贏的局面。」

真實演員的珍貴演出

《山莊日記》最與眾不同的地方在於，由真實的殘障人士擔任演員。詹家俊強調，這些演員的表現完全符合電影要求，而且格外珍貴。「一個真實的智障人士去演繹一個角色是非常難得的。」

在製作過程中，NAAC展現了難得的開放態度。「電影中有些情節比較敏感，例如媽媽用被蓋着兒子頭部，還有智障人士的相親和拍拖情況。一般機構可能會有所顧慮，但NAAC給了我們很大的創作空間。」

同時，製作團隊非常重視與NAAC和家長們的溝通。「我們每個月都會跟家長開會，匯報進展，在播放前也會徵求同意，讓他們看過內容後再斟酌是否需要修改。」

突破刻板印象

詹家俊特別強調，這些演員是在進行藝術表達，而不是在拍攝紀錄片。「我們很想說明的是，他們是演員，只是飾演跟自己同名的角色，這不是他們的真實生活。就像常人演員一樣，他們在演戲。」

例如在電影中，演員耀聲特地學習用口咬筆畫畫的技巧。「這是其他會員平常會做的事，但不是耀聲原本會做的。就像找演員演聾啞人需要學手語一樣，為甚麼智障或殘障人士就不能當演員呢？我們應該用這個角度去看這次電影的表達。」

來屆金像獎，詹家俊提名了嘉權、啟峰、耀聲三位主演做最佳男主角。「雖然提名不代表一定能有位置，但這反映了一個重要訊息：他們是在做演員這份工作。」

持續的社會影響

《山莊日記》的影響力遠超出銀幕。「現在這些演員會參與演出教育片，教導如何與智障或殘障人士相處，這也是一種工作。他們在社交平台上也會分享對電影的感受。」詹家俊認為，工作的定義不應局限於傳統概念。「是不是一定要入膠袋才算工作？現在有Zoom視訊，他們不一定要到現場也能參與。通過這些方式為自己的群體籌款、作出貢獻，這都很重要。」

以演員耀聲為例，電影為他帶來明顯的改變。「他本來很怕麻煩別人，生活沒有目標，每天早上只是等人扶他下床去廁所。現在他會主動表達，有自己的目標和時間表，例如準備電台訪問，或到職業訓練局跟輕度智障人士分享經驗。這些改變對他來說都很重要。」

開創可持續的發行模式

詹家俊相信，只要作品有價值，就能持續發展。現在《山莊日記》的回購率達到八成，觀眾不僅會重複觀看，還會主動推廣。「很多觀眾會買十張票送給朋友，或是鼓勵別人來支持牙科診所的籌建。」

這種發行模式雖然需要投入較多心力，但收穫也更豐富。「我們可以建立自己的觀眾資料庫，將來做其他作品時也可以用相同方式發行。就像之前的《說笑之人》，我們也累積了一些觀眾基礎。」

在資源有限的香港電影環境中，這種發行模式提供了一個可持續發展的新思路。「我相信一件事如果可以細水長流，只要它有價值，就一定可以生存下去，就像舞台劇一樣，可以慢慢累積忠實觀眾。」

《山莊日記》的成功，證明了堅持信念的重要性。正如電影中反覆強調的：「不求同情，不是憐憫，只希望得到生而為人的平等尊重。」這不僅是電影想傳達的訊息，更是整個製作團隊的實踐理念。

在詹家俊和團隊的努力下，《山莊日記》突破了傳統電影發行的框框，為香港電影開創了新的可能性。更重要的是，它讓觀眾看到了殘障人士的另一面，證明了人人都有發光發熱的機會。這部電影不只是一次成功的製作，更是一個持續發展的社會項目，正在為香港文化界寫下嶄新而有意義的一頁。

文章轉載自《藝術當下》