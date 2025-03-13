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13/03/2025

藝術三月｜H Queen’s 七大展覽：中國古典書畫到當代藝術家，國際級的藝術盛宴！

#H Queen’s #展覽 #Art & Culture #畫廊 #藝術三月 #Artcation
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Text: Christy Yiu Photo: H Queen’s

　　踏入藝術三月，相信對藝術愛好者來說，接二連三的盛事和展覽自然是樂此不疲。想看來自世界各地的頂尖作品，除了月尾的Art Basel，亦可到中環H Queen’s，看七大畫廊與機構的限定展覽，也許能讓你逛上一整天。

 

 

　　這次參與的H Queen’s 常駐頂尖畫廊與機構包括卓納畫廊（David Zwirner）、新藝伊斯特（New Art Est-Ouest Auctions）、白石畫廊（Whitestone Gallery）、當代唐人藝術中心（Tang Contemporary Art）、佩斯畫廊（Pace Gallery）、藝匯（Supper Club）以及薩奇雅茨畫廊（Saatchi Yates）。大樓內的每個藝術空間也將透過不同美學風格與策展理念，帶來國際藝術家的精彩作品。

 

　　由位於5至6的卓納畫廊開始，展覽「艾瑪．麥金泰爾: 《天鵝之擁》」為這位生於紐西蘭、現居洛杉磯的藝術家的首個亞洲個展。展覽以迷星樂隊（Mazzy Star）於1996年發行的專輯《天鵝之擁》（Among my swan）為題，藝術家筆下的鳥類有着優雅、捲曲的頸脖，扮演着歷史和神話中的預兆角色，回應她對真實與虛幻的探究理念。

 


Emma McIntyre, White chalk south against time, 2024 (David Zwirner)

 

　　7樓的新藝伊斯特則帶來「中國書畫拍賣」，呈獻一系列珍罕的中國古典書畫，其中的珍品橫跨清末至1980 年代初，共展出超過 150 件藝術珍品。當中最大亮點為日本政壇「書法大師」犬養毅的私人珍藏《魚雁風雅——明賢尺牘冊》；同場亦展示多個如晚清民國文人墨客和文物商店舊藏等書畫作品，包羅萬象。

 


New Art Est-Ouest Auctions

 


LIU WEI - UNTITLED (New Art Est-Ouest Auctions)

 

　　另一邊廂，坐落8樓的白石畫廊將呈獻備受矚目的知名藝術家小松美羽的個展《聖 · 萃》，展示藝術家最新創作的二十餘件作品。是次展覽透過作品與觀者之間的共鳴，喚醒觀者內心深處的靈性，與神性建立聯繫，同樣十分值得留意。

 


Whitestone Gallery

 


Miwa Komatsu, The Spirits are Always Near, 2025 (Whitestone Gallery)

 

展覽詳情

 

H Queen’s
地址：中環皇后大道中80號

 

艾瑪．麥金泰爾: 《天鵝之擁》 ︳5–6 樓 卓納畫廊
日期：2025 年3 月25 日至5 月10 日

中國書畫拍賣 ︳7樓 新藝伊斯特
預展：2025 年3 月18 日至3 月28 日
拍賣：2025 年3 月29 日

小松美羽：《聖 · 萃》 ︳8樓 白石畫廊
日期：2025 年3 月25 日至4 月15 日

 

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