藝術三月｜H Queen’s 七大展覽：中國古典書畫到當代藝術家，國際級的藝術盛宴！

踏入藝術三月，相信對藝術愛好者來說，接二連三的盛事和展覽自然是樂此不疲。想看來自世界各地的頂尖作品，除了月尾的Art Basel，亦可到中環H Queen’s，看七大畫廊與機構的限定展覽，也許能讓你逛上一整天。

這次參與的H Queen’s 常駐頂尖畫廊與機構包括卓納畫廊（David Zwirner）、新藝伊斯特（New Art Est-Ouest Auctions）、白石畫廊（Whitestone Gallery）、當代唐人藝術中心（Tang Contemporary Art）、佩斯畫廊（Pace Gallery）、藝匯（Supper Club）以及薩奇雅茨畫廊（Saatchi Yates）。大樓內的每個藝術空間也將透過不同美學風格與策展理念，帶來國際藝術家的精彩作品。

由位於5至6的卓納畫廊開始，展覽「艾瑪．麥金泰爾: 《天鵝之擁》」為這位生於紐西蘭、現居洛杉磯的藝術家的首個亞洲個展。展覽以迷星樂隊（Mazzy Star）於1996年發行的專輯《天鵝之擁》（Among my swan）為題，藝術家筆下的鳥類有着優雅、捲曲的頸脖，扮演着歷史和神話中的預兆角色，回應她對真實與虛幻的探究理念。

7樓的新藝伊斯特則帶來「中國書畫拍賣」，呈獻一系列珍罕的中國古典書畫，其中的珍品橫跨清末至1980 年代初，共展出超過 150 件藝術珍品。當中最大亮點為日本政壇「書法大師」犬養毅的私人珍藏《魚雁風雅——明賢尺牘冊》；同場亦展示多個如晚清民國文人墨客和文物商店舊藏等書畫作品，包羅萬象。

另一邊廂，坐落8樓的白石畫廊將呈獻備受矚目的知名藝術家小松美羽的個展《聖 · 萃》，展示藝術家最新創作的二十餘件作品。是次展覽透過作品與觀者之間的共鳴，喚醒觀者內心深處的靈性，與神性建立聯繫，同樣十分值得留意。

展覽詳情

H Queen’s

地址：中環皇后大道中80號

艾瑪．麥金泰爾: 《天鵝之擁》 ︳5–6 樓 卓納畫廊

日期：2025 年3 月25 日至5 月10 日



中國書畫拍賣 ︳7樓 新藝伊斯特

預展：2025 年3 月18 日至3 月28 日

拍賣：2025 年3 月29 日



小松美羽：《聖 · 萃》 ︳8樓 白石畫廊

日期：2025 年3 月25 日至4 月15 日