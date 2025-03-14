澳門藝術節2025：以英國大型舞台劇《少年Pi奇幻漂流》揭開序幕！日本音樂劇《魔女宅急便》首度海外公演

亞洲各地的藝文盛事競爭日趨激烈，今屆「澳門藝術節」帶來多個國際及中國內地的重磅節目。開幕鉅獻是英國大型舞台劇《少年Pi的奇幻漂流》，及首度衝出日本的《魔女宅急便》音樂劇，在英國和日本皆一票難求，難得來到亞洲，加上票價合理，勢必吸引澳門以外的各方觀眾。

海難與老虎，活現舞台

Yann Martel的小說《少年Pi的奇幻漂流》，講述少年和老虎共坐一艘救生艇漂流海上的故事。2012年，李安將之拍成3D電影，全球賣座，獲奧斯卡最佳導演、最佳攝影、最佳視覺效果等獎項。原著小說至今已售出超過一千萬冊。2019年，英國編劇Lolita Chakrabarti將之寫成舞台劇，由Max Webster導演，在Sheffield首演，之後橫掃倫敦West End、紐約百老匯，並摘下奧利花獎及東尼獎合共八大獎項。

李安的3D電影版《少年Pi的奇幻漂流》，其動物和海上漂流的視覺效果已驚艷全球。Max Webster的舞台版，用上大量動物戲偶和舞台視覺效果，令老虎、斑馬、長頸鹿等動物，以及海上的暴風雨，活現舞台。看過英國國家劇院《戰馬》的觀眾，會知道英國劇場的偶戲特技可以有多厲害。

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