M+藝術總監導賞「畢加索——與亞洲對話」展覽：細看畢加索筆下的女人、名作《格爾尼卡》的影響

M+特別展覽「香港賽馬會呈獻系列：畢加索——與亞洲對話」展出畢加索的60多件珍貴作品，主要來自巴黎國立畢加索藝術館館藏，包括著名作品《多拉．瑪爾肖像》、《男子肖像》、《雜技演員》等。

畢加索筆下的女人

《多拉．瑪爾肖像》是畢加索其中一幅非常有代表性的女性人像作品，畫中的人多拉．瑪爾（Dora Maar）是畢加索其中一位情人，亦是他的繆思，瑪爾更用攝影記下了畢加索創作《格爾尼卡》過程。

在「畢加索——與亞洲對話」展場，《多拉．瑪爾肖像》與另外兩張女性人像畫《雙手抱胸坐著的女人》、《努施．艾呂雅肖像》並列展出，三幅同為畢加索於1937年繪畫的作品。

M+藝術總監及總策展人鄭道鍊為記者導賞表示：「畢加索有很多情人，而且有虐待她們的情況，早有書籍和電影記錄這些事跡。而女人和繆思對畢加索的重要性，其實可追溯至他自幼與母親、祖母及兩個妹妹的良好關係，他其中一位妹妹更是很年輕便去世了。畢加索和Dora Maar交往期間，同時維持與另一女生Marie-Thérèse Walter的關係。畢加索結識Marie-Thérèse時，她只有十六、七歲。」《雙手抱胸坐著的女人》的女人正是Marie-Thérèse Walter。

鄭道鍊續說：「《努施．艾呂雅肖像》中的努施．艾呂雅（Nusch Éluard）並不是畢加索的情人，她的丈夫Paul Éluard，是非常重要的詩人。」

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