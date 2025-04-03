細賞席勒、蕭勤等大師作品！專訪「當席勒遇上京劇郎：全球現當代大師展」策展人，一場東西方的跨時空地域對話

在Art Basel和Art Central熱鬧舉行期間，中環雲咸街有個靜謐雅緻的藝術空間，給藝術愛好者悠閒地欣賞趙無極、林風眠、Bernard Buffet、常玉、朱德群、藤田嗣治、Georges Mathieu的畫作，還有較少在香港見到的席勒（Egon Schiele）……熱鬧的Art March過了，你仍可這裏近距離欣賞現當代藝術大師的作品。

所講是現於3812畫廊舉行的「當席勒遇上京劇郎：全球現當代大師展」，記者現場所見，展出約三十幅畫作，大部份是香港觀眾耳熟能詳的名家，趙無極、朱德群、林風眠、常玉自不或缺，台灣代表林壽宇、蕭勤、邱亞才，新加坡代表鍾泗濱、林子平，越南代表梅忠恕、黎譜，美國有曾景文、楊燕屏……如此豐富的藝術視角，原來是策展人郭東杰的構想。

席勒與蕭勤 匪夷所思的對話

「當席勒遇上京劇郎：全球現當代大師展」兩幅點題材作，一幅是席勒的《Bildnis eines Herren (Carl Reininghaus)》(1910)，一幅是蕭勤的《京劇人物 六》(1956)。

策展人郭東杰說：「今次策展初期，藏家朋友知我做展覽即慷慨地拿出席勒的畫作。我一直策展都致力做到東西交匯，有了一張西方的，一定要一張東方的。這一次我們比較跨時空地域，找了一張來自3812畫廊不常公開展出的蕭勤畫作。並置看兩張作品，是東西方跨時空地域的對話，而且你愈去細味愈好玩。」

「這兩張作品放在一起很有趣，匪夷所思之餘又合情合理。」郭東杰續說，「常說東方藝術重視綫條，你看席勒的畫。又說西方運用色彩，看蕭勤他運用色彩很激烈。雖然二人出生的年代不同，但兩畫分別都是二人年少氣盛時的作品，在很Avant-garde的時間。兩張畫像又剛好都是三七面……」他繼續點出多個畫作對話的方向，並指出兩位藝術家同時藉著人物體現個人對於繪畫、對於這個世界的某些想法。

他又指蕭勤這幅《京劇人物 六》別具意義：「他賦予所謂傳統中國戲曲一種現代生命。他這種色彩的運用直至離開了華人社會，去到意大利傾向變成純粹抽象，而剝離了具像的元素之後，剩下的顏色運用在他整個創作生涯一直持續。」

一、二級市場作品並置

跨時空跨地域的對話，不限於兩幅點題作。面向畫廊出入口的角落，展示了三位畫家的大型畫作：南京的劉國夫、旅法的朱德群、新加坡的鍾泗濱，郭東杰直言這佈局是為了讓三位華人藝術家跨時空地域結合在一起。朱德群不用多介紹，鍾泗濱（1917-1983）是新加坡現代藝術的奠基者。

劉國夫（1964～）是他們的後輩，他以安撫靈魂作為創作基調，這份人文關懷讓他的抽象意境，有寬廣的對話空間。結合抽象、自然、人文關懷，亦是前輩畫家楊燕屏（1934～）的創作特色，展出的《Autumn Colour》以抽象的荷花為主題，色彩明亮豐沛，洋溢生命力，見到畫家八十過後的樂觀情懷。

劉國夫、楊燕屏都是3812畫廊代理的畫家，3812畫廊創辦人許劍龍表示：「今次展覽是綜合了一級和二級市場的專業，在這裏你可以尋寶，有六百多萬元一張的大師作品，而旁邊那張三、四十萬的作品我都覺得是大師之作。」他很喜歡上海畫家王劼音的《綠天》，「古樸的色調其實是與敦煌壁畫的質感和肌理作對照。」

香港藝術的一席位

訪問至此，記者更在意在林風眠和朱德群之間，安排了一張香港畫家馮永基（1952～）的作品《呼吸 四十一》。郭東杰直言：「Raymond（馮永基）是我一直很喜歡的畫家。在更早的時候，香港已出現很重要的畫家，香港其實應該在藝術史上有一個席位。過去大家可能聚焦在香港的交易功能上，藝術生態上香港其實一直有很好的畫家。」的確，陳福善、周綠雲、呂壽琨、韓志勳……香港一直不乏有代表性的藝術家。郭東杰認為：「即使到了『九龍皇帝』，每一個時代，每一個藝術浪潮，在現當代藝術史過去一百多年，香港的藝術家都從沒有缺席。」

「當席勒遇上京劇⼈物：全球現當代⼤師展」

日期：即日至4月30日

地點：3812畫廊（中環雲咸街44號雲咸商業中心26樓）

參觀詳情：需提前電郵至hongkong@3812cap.com預約

查詢：2153 3812