Coldplay來了！演唱會前複習歌單：經典〈Yellow〉〈Fix You〉到最新曲〈We Pray〉，記下這8首金曲！

等了又等,Coldplay的Music of The Spheres World Tour香港站終於在明天開唱!搶到飛的幸運兒們,當然要首先預習好Coldplay的歌曲,屆時才能更加投入。演唱會前夕,身兼粉絲的編輯,就為大家列出數首多年來Coldplay最經典的歌曲,相信即使你不知道歌名,也總會聽過!

在 Instagram 查看這則貼文 Coldplay(@coldplay)分享的貼文

〈Yellow〉

作為Coldplay的成名作,〈Yellow〉這首情歌相信大家也是耳熟能詳。〈Yellow〉收錄於25年前的專輯《Parachutes》, 靈感源自主唱Chris Martin一夜看著漆黑夜空中閃爍的星星,頓時閃出靈感;歌名Yellow則是因為Chris Martin在作詞時隨手翻到黃頁電話簿,便把Yellow一字寫進歌詞,後來就成為了大家最熟悉的歌曲。

〈Fix You〉

收錄於2005年的專輯《X&Y》中,〈Fix You〉創作靈感來自主唱Chris Martin與前任妻子Gwyneth Paltrow之間的愛情故事,當時二人一舉一動也是媒體焦點,而這首歌則是Chris在Gwyneth父親過身後,為她而寫的歌:「這可能是我們有史以來寫過的最重要的歌曲。」〈Fix You〉亦是Coldplay演唱會「指定」大合唱的歌曲之一,大家不妨先熟習好副歌歌詞:

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

〈The Scientist〉

〈The Scientist〉是我最喜歡的歌曲之一,曲名命題用了科學家,這般本應理性的人,在錯過愛情後,還該保持理性,還是面對自身的情感,這種無能為力的感覺,戳中了不少人的心。Chris Martin曾分享道:「這只是一首關於女孩的歌曲。很奇怪的是,不管什麼縈繞在腦海中,最能抓住你心的還是喜歡上一個人時的感覺。」

〈Viva La Vida〉

若說〈Yellow〉是Coldplay最出名的歌曲,那麼〈Viva La Vida〉應該能算上第二。「Viva La Vida」原為西班牙文,有「長壽」與「過人生」的意思,可理解成「活在當下」。歌詞參考法國大革命史實,講述路易十六(Louis XVI)的故事——從萬人之上的國王變成死囚,風光不再的獨白,〈Viva La Vida〉的間奏「Oh-oh-oh, oh-oh, oh」亦是大合唱位之一。

下頁繼續看Coldplay演唱會複習歌單!