事隔5年重臨香港！《再見梵高—光影體驗展》展覽總監詹宏凱：「不是用科技來超越藝術」

「Van Gogh Alive光影體驗展」2019年首度訪港，當年極速引起話題。闊別5年，展覽載譽回歸並進駐北角K11，帶來三十個巨型屏幕，3000張梵高畫作、畫稿、書信影像構成的光影世界外，還首度引進「AI梵高」體驗。五年很長，手機的打卡功能大幅提高，AI成為主流，香港大推Art Tech，此時來港的Van Gogh Alive，有甚麼啟示？記者找到Van Gogh Alive展覽總監詹宏凱，分享他的見解。

科技應用，不能忽視情感連結

《再見梵高—光影體驗展》，由澳洲公司Grande Experience開發，夥拍KKLive引進香港、台北等亞太地區，多年來已先後巡迴了全球百多個城市，透過沉浸式體驗，向觀眾呈現梵高的人生經歷和畫風變化。

香港近年大推Art Tech，談到藝術與科技的關係，Van Gogh Alive展覽總監詹宏凱認為：「科技跟藝術這個東西，我個人的觀點是：故事和藝術的本質還是最重要的。這種Immersive展覽全世界都非常流行，也非常多人在做。為甚麼Van Gogh一直是最成功？還是要回到他的藝術，他這個人生命本身的豐富性，他那種情感的connection還是最重要，而不是用科技來讓大家更容易接觸藝術，更不是用科技來超越藝術。」

用科技講好故事，重視知識產權

Van Gogh Alive相當注重敍事，詹宏凱指：「40分鐘的Programme，你可以看到Van Gogh由在荷蘭的時候，一直到去巴黎、阿爾，一路以來他畫的Self-portrait，可以看到他每個時期精神狀態以及畫風的變化。這個展覽基本上就是用他的自畫像講他一生的故事，把他在每個地方發生甚麼事，串起他每個時期的風格、畫作，我們展覽Immersive的區域像一部電影，你可以從頭看到尾了解他的人生。」

要在一個地方展出一張梵高的真迹不容易，Van Gogh Alive對畫作的引用還是非常講究，「Van Gogh Museum是我們的首選，然後有些是私人收藏。」團隊使用大量使用梵高博物館收藏畫作的圖像，過程中團隊亦很尊重知識產權，「在他精神病治療時候那個《嘉舍醫生》肖像，只授權我們做投影，不讓我們做其他用途，Merchandise那些就不能用。每一個作品不太一樣，Grande Experiences那邊有專業處理。」

沉浸式體驗裏的藝術內涵

回到觀眾體驗，長40分鐘的沉浸式體驗，怎麼看才最精彩？詹宏凱提醒：「這次有三十個大概五米高的大屏幕，你可以明確感受他畫風的變化，尤其巴黎時期是非常粉色色系，他那時很開朗，顏色就用粉色系，很巴黎春天的感覺。後來用色越來越暗淡，然後開始精神異常，就是我們最熟悉的《Starry Night》那些旋轉雲，或者是那個《Vincent 's Bedroom in Arles》，他那奇怪的視角就是他精神狀態的變化，你沉浸在那個畫風和顏色的包圍裏面，可以很輕鬆的感受到。」音樂方面，選用了古典樂和香頌，配合不同時期的情緒。

他續說：「另一個東西就是AI Van Gogh，這個東西是我們這次是全新的，是第一次展出的。」簡單說就用AI技術給觀眾演算一張梵高格的肖像，不過要另費，不包括在入場費內。又，和上次來港相比，入場費由上次的$230，調低至$190。想攞點Art Tech的靈感，或想拍條4K片放Social media，都值得二刷。

Van Gogh Alive再見梵高—光影體驗展（香港站）

日期：即日至2025年6月8日

地點：北角K11 HACC

門票：$190

詳情：https://kklivehk.kktix.cc/events/vangoghalive-hk-2025