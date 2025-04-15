Coldplay《Music of the Spheres》香港演唱會後感：我們都是宇宙中的小微塵

「我很好奇，宇宙中的音樂家和外太空的聲音會是怎樣的？」Coldplay於2021年推出專輯《Music of the Spheres》，隨之而來的是以此專輯為題的世界巡迴演唱會，在首站哥斯達黎加的三年後，演唱終於來到香港，這亦是樂隊繼2009年《Viva la Vida》巡演後，時隔16年再次來港。

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老實說，16年前還是小學生的我，別說Coldplay，也許就連Band是甚麼是不知道。到後來接觸這隊樂隊，大概也和不少人一樣，聽過〈Yellow〉〈Viva la Vida〉這兩首歌，被他們獨特的搖滾曲風、那縈繞心頭的旋律吸引著，一聽就是十多年。

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喜歡Coldplay，除了他們的音樂，還有他們身體力行宣揚永續的概念。2019年末，主音Chris Martin曾宣布在找到更環保的演唱會方法前，將暫停樂隊的巡迴演唱會。一隊天團，當年說停就停，為的是要反思如何以自身的號召力，為地球出一分力。

兩年後，樂隊宣佈舉辦《Music of the Spheres》世界巡迴演唱會，更制定了一系列減炭永續的措施，將演唱會收益投入保育計畫、使用可持續材質搭建舞台等，當中讓人切身處地感受到的，固然是演唱會後回收LED手環和單車發電裝置，讓觀眾也能永續同時樂在其中。

我們都是宇宙中的小微塵

從〈People of the Pride〉到〈We Pray〉，Coldplay的歌曲一直充滿著人人平等、和平的概念，恍似和應《Music of the Spheres》所說的「Everyone is an Alien Somewhere」，我們都是宇宙中的不同個體，無分你我高低，正如演唱會中Chris和粉絲互動的Songbook環節，大家坐在一起合唱，不分國藉種族。還記得那天Songbook的〈Magic〉，比任何版本還要親切動人。

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的確，這次演唱會沒有外國場次必有的煙花環節，到了〈A Sky Full of Stars〉的高潮位，樂隊改成於天幕位置營造小煙火效果、再配合不同的天幕投射，雖然不如煙火壯觀，但仍能看出製作團隊的用心，不會因關閉天幕就馬虎了事。

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個人遺憾是仍未有機會聽到在《Music of the Spheres》專輯中我最喜歡的一首歌——〈Coloratura〉，繁星之中，願我們能手牽手，走至盡頭。

Coldplay〈Coloratura〉