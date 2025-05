日系設計之美：JAGDA日本平面設計展海外首站！專訪主視覺設計師關本明子，談港日設計特點

關本明子,資深平面設計師,擅長Branding Design,是JAGDA New Designer Award及JAGDA Award雙料得主。她直言JAGDA New Designer Award對她的設計事業確有正面影響,「我是2006年贏得JAGDA New Designer Award,那時只有二十多歲太年輕,得到新人獎之後,就被認定要得到更高級別的獎項,壓力很大。但現在回想,整體而言得到新人獎是一件好事,因為這是個人項獎,不是作品獎項,令到我的名字被很多人認識。而JAGDA Award是後來設立的,這是頒給作品的,所以對個人沒有那麼大壓力,但仍然會為得獎者帶來更多機會。」

