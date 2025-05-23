「『紋』以載道」：沉浸式光影體驗，是故宮版TeamLab展覽？

「香港故宮文化博物館」近日揭幕的「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」，有入場觀眾形容為「故宮版TeamLab」，估計意思是非常IGable的故宮光影展覽。究竟實際情況是怎樣的？我們一起去拆解。

「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」，如果有人覺得是「故宮版TeamLab」，我覺得基於兩個主要因素：一、沒有實體文物展品。二、沉浸式光影體驗。

焦點不在實體文物展

「『紋』以載道」展，以紋樣為主題，策展團隊擷取故宮建築、陶瓷、織繡等文物上的傳統紋樣，以之為素材，製作不同主題、不同呈現方式的光影展覽作品。展覽中，你見到的荷塘、水鳥、祥雲圖案、動畫，皆其來有自。例如，展場中遍地盛放的花果，大有可能來自乾隆年間「過枝桃蝠紋盤」的紋樣。

沉浸式光影體驗

沉浸式光影體驗，是過去十年非常流行的展覽以至藝術創作的表現手法，世界各地文創場地皆可找到。可是，要做得好做得精緻並不容易。今次「『紋』以載道」展當中，「紋法自然」的場景，呈現荷塘日夜，游魚飛鳥，非常詩意，沉浸式呈現筆墨中的自然，令人喜出望外。

紋彩藻飾，飛龍在天

展覽透過六個空間為觀眾帶來七種嶄新的光影體驗，包括：流光溢彩、紋法自然、巧思成紋、錦繡紋章、紋彩藻飾、紋窗弄影、古紋新生。這個展覽由入口的動畫開始，多次出現龍的紋樣，尤以「紋彩藻飾」的場景最震撼。藻飾，指中國古建築的天花裝飾，特別天花正中的位置。「紋彩藻飾」運用了太和殿、千秋亭和臨溪亭的三個地標的藻井圖案，將展覽空間塑造成富神秘感的斗室，觀眾仰望藻飾之際，飛龍會突然現身，並於斗室盤旋。另外，在「流光溢彩」的場景，觀眾更可找到白龍的身影。

紅牆四季，弄貓為樂

雖然是室內展覽，策展人仍盡力給觀眾建構戶外體驗。推開「紋彩藻飾」厚重的門簾，觀眾即踏入紅牆藍天的故宮小巷。至此已看了那麼多瑞獸，「紋窗弄影」場景，帶大家看看故宮的四季，無論白雪紛飛或黃葉漫天都非常IGable。在這裏更會找到故宮的貓。現於故宮居住的貓，大部分是前朝貓的後代，而牠們的存在讓故宮免受鼠患困擾，亦是故宮訪客的獵影對象。

觀眾探完貓咪，可到展覽最後一部分「古紋新生」，透過互動遊戲設計專屬的游魚或飛鳥下載到手機帶返屋企。

「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展

日期：即日至2025年10月13日

地點：西九文化區香港故宮文化博物館展廳7

門票：$70起

詳情及訂票：https://www.hkpm.org.hk/tc/visit/ticket