在深圳文博會尋香港創意蹤影：從影視化到音樂，漫畫家Pen So談港漫的文創可能

上周四，記者一天快閃深圳採訪「深圳文博會」，在八大展館合共16萬平方米的展場，尋找香港創意的蹤影。香港館位於「粵港澳大灣區文化產業創新展館」，與澳門館為鄰。另一旁的深圳館，主打高科技，例如電子產品，機械臂沖咖啡。有內地參展單位主打機械人彈古琴，也有機構主打茶文化、咖啡文化。澳門館則主力推廣當地的文化景點。

第21屆「中國(深圳)國際文化產業博覽交易會」（深圳文博會）上周四（5月22日）在深圳國際會展中心揭幕，這個一連五日，被譽為「中國文化產業第一展」的活動，香港文體旅局轄下的文創產業發展處亦有組團參與。香港館位於「粵港澳大灣區文化產業創新展館」，毗鄰澳門館、深圳館、廣東省館。

香港點只Labubu

香港館今年的主題是「香港原來咁有型」，參展的14組香港設計師或品牌，包括電影、動漫、潮玩、時尚、珠寶及生活用品6個面向，由經典的駱駝牌、紅A塑膠，到在全球颳起旋風的Labubu，以至在日本、意大利連連獲獎的Pen So漫畫，都可在香港館欣賞到。

記者找到Pen So談談對文創產業的想法。他看好香港漫畫在文創產業的發展潛力，「以日本漫畫為例，產品市場是整個日漫產業最賺錢的部分。香港近年較少長篇漫畫，例如港漫動力支持的漫畫都是一期完，這多少會影響到產品化。長篇或連載漫畫如《風雲》、《麥兜》，讀者和角色一起成長，會較有感情，更願意買它的產品。我計劃做較長篇的作品，產品化亦其中一個目標，你看Labubu那麼成功，都是因為Art Toy或產品化。」（編按：Labubu原是龍家昇創作的繪本角色）

深圳文博會的香港館由得獎舞台設計師王健偉設計場館，近會場入口是一面由經典紅A膠凳及舞台工程常用的鋁架構成的Made in Hong Kong主視覺牆，近其他參展商通道的一面是以香港茶餐廳場景為主題的「港記冰室」，入口有Molly迎賓和沖奶茶，卡位桌面和紙皮石牆上有Labubu Art Toy陪參觀者打卡、嘆茶。今次香港館在潮流玩物部分，主打Pop Mart旗下三大爆紅Art Toy，計有Labubu、Molly、Pucky，三個可愛的角色和港記冰室融為一體，吸引參觀者爭相拍攝。

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