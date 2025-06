從《搖滾芭比》到《大狀王》北上：談香港的音樂劇市場

說到這裏,不能不提《大狀王》,因為《搖滾芭比》的製作單位西九文化區,主角鄭君熾,導演林俊浩,皆是《大狀王》的班底。而《大狀王》的成功為兩位主角鄭君熾及劉守正吸納了不少支持者。《搖滾芭比》能牽起話題,其實基於雙重名牌效應,一重是《Hedwig and the Angry Inch》本身累積的名聲,一重是《大狀王》班底效應,加上西九高水準的製作及宣傳團隊功勞。

香港人一向愛看音樂劇,由外國進口的《歌劇魅影》到本地製作《一屋寶貝》,定位都是優雅親民的高消費娛樂。西九製作的香港版《搖滾芭比》(Hedwig and the Angry Inch),以跨性別角色為主角,屬成人向音樂劇,網上輿論幾近一致好評。