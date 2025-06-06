從《搖滾芭比》到《大狀王》北上：談香港的音樂劇市場

本地原創《大狀王》三度公演，預售門票極速售罄，戲迷嘆只能等公開售票再搶飛。其實今年香港有不少音樂劇上演，為甚麼大家還是爭相看《大狀王》？五、六月上演的叫座音樂劇，除了月中遠赴上海巡演的《大狀王》，還有同期在港開演的明星音樂劇《三．八》，五月在西九上演的《搖滾芭比》，及澳門藝術節的《魔女宅急便》。我們主要透過這四部作品，來看看香港人的音樂劇市場。

香港人一向愛看音樂劇，由外國進口的《歌劇魅影》到本地製作《一屋寶貝》，定位都是優雅親民的高消費娛樂。西九製作的香港版《搖滾芭比》（Hedwig and the Angry Inch），以跨性別角色為主角，屬成人向音樂劇，網上輿論幾近一致好評。

《搖滾芭比》，小眾題材大牌製作

《搖滾芭比》，講一名東德少年為了投奔美國進行變性手術，雖然順利赴美卻手術失敗，並遭情人離棄……這部講跨性別主角敢愛敢恨，並透過音樂自強的音樂劇，90年代首演，橫掃英美，摘下多個重要戲劇獎項。David Bowie曾監製過洛杉磯的演出。

來到2025年，《搖滾芭比》登陸香港，由本地音樂劇演員鄭君熾主演並翻譯劇本，將紙醉金迷的Glam Rock美學注入Cantopop特色，劇場更劃出企位讓觀眾隨興尖叫跳舞，且每場演後均有電音派對，在香港具規模的音樂劇製作幾近前所未有。網上輿論幾近一致好評，人人打卡力讚。

說到這裏，不能不提《大狀王》，因為《搖滾芭比》的製作單位西九文化區，主角鄭君熾，導演林俊浩，皆是《大狀王》的班底。而《大狀王》的成功為兩位主角鄭君熾及劉守正吸納了不少支持者。《搖滾芭比》能牽起話題，其實基於雙重名牌效應，一重是《Hedwig and the Angry Inch》本身累積的名聲，一重是《大狀王》班底效應，加上西九高水準的製作及宣傳團隊功勞。

《魔女宅急便》，原裝日版進口

而在《搖滾芭比》上演期間，另一部令香港劇迷和居港日本人爭相撲飛的音樂劇《魔女宅急便》在澳門藝術節公演。《魔女宅急便》因宮崎駿的動畫紅遍全球，2017年小魔女琪琪的故事改編成音樂劇在日本上演，大受歡迎，巡演至今，從未離開日本國土。今屆澳門藝術節邀請到音樂劇原班人馬到澳門演出，是該劇衝出日本的首站。訂票反應熱烈，迅速加場。

記者過大海觀劇，現場所見除了一家大小，不少座上客是日本女生，可見《魔女宅急便》品牌的吸引力。日本製作原裝進口，非常加分，琪琪繼續由台柱山戶穗乃葉擔綱，年輕偶像黑田光輝飾演蜻蜓，這個演員陣容在澳門演出後即回到東京展開今年的國內巡迴。

澳門藝術節的啟示

以戲論戲，《魔女宅急便》製作認真，比很多香港音樂劇要好，演員、舞台、服裝都有水準，飛行等特技使用有分寸，作為合家歡音樂劇，絕對超班，在澳門開show，仍吸引到香港觀眾，是不敗之選。相較之下，《搖滾芭比》題材是具爭議的，儘管今次的製作頗有口碑，相信入場的外地觀眾不多。但香港作為一個有市場有音樂劇產出的文化之都，是不是應該一直打安全牌？疫情過後，來港的國際名牌音樂劇銳減，經歷了《大狀王》的熱潮，香港音樂劇的市場正在轉型，本地出品逐步增長，期望以本地製作吸引更多本地及外地觀眾。

澳門藝術節原裝進口日本音樂劇《魔女宅急便》及英國獲獎舞台劇《少年Pi的奇幻漂流》（六月下旬來港公演），票房和口碑俱佳。剛好兩劇都有大受歡迎的電影版本，就算不聽對白也能大概了解劇情。不靠對白推進劇情的演出，在世界巡演而言確有一定的優勢。

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