電影《馴龍記》：15年後，延續思噎仔與冇牙仔的旅程

還記得，《馴龍記》（How to Train Your Dragon）是我的高中英文課指定讀物，當年讀過原著、看過2010年的動畫電影，沒想過在15年後，故事仍然感動。

15年前，《馴龍記》第一集動畫由夢工場製作，講述在遙遠的島上，維京人思噎仔（Hiccup）與「夜瘋魔」龍冇牙仔（Toothless）之間的相識相知，獲99%爛番茄分數，更獲提名奧斯卡最佳動畫長片。到了隨後的第二、第三集，仍一直保持著90%以上的爛番茄分數，可算是夢工場最成功的作品之一。從兒童讀物改篇成動畫電影，再改篇成真人版電影，將同一個故事再搬上大銀幕，悶嗎？不，一點也不悶。

真人版電影為忠於原版動畫，甚至找來了動畫三部曲的導演Dean DeBlois執掌，故事情節上的確和動畫無大化別，經典如主角思噎仔與冇牙仔的第一次接觸、試飛的場面也完全參照了原版分鏡，甚至連思噎仔父親威煞（Stoick）找來原版配音Gerard Butler飾演。當然，飾演男主角思噎仔的演員Mason Thames亦十分到位，把思噎仔的情感拿捏得恰到好處。

若說這次真人版最惹人熱議的，也許是金髮女主角亞翠（Astrid）換成了帶津巴布韋血統的英國女演員Nico Parker，最初選上Nico Parker，確實有不少人表示大跌眼鏡，但看過這位亞翠剛柔並重、豪氣的演繹，相信大家也會認同這次Dean DeBlois的心思。

在真人化動畫不被看好的年代，Dean DeBlois向觀眾證明了如何「正確地政治正確」，剛剛好的DEI元素，不會令觀者反感，更能專注於電影本身。15年過去，當年的黃毛小孩長大了，思噎仔與冇牙仔卻沒變，仍然是那對不離不棄的好兄弟。

《馴龍記》預告

《馴龍記》

上映日期：2025年6月12日