故宮博物館展覽「天方奇毯」：策展人導賞巨幅地毯，一探伊斯蘭藝術文化

「天方奇毯──伊斯蘭與世界文明的交織」是香港故宮文化博物館首個大規模以伊斯蘭藝術為主題的展覽，介紹薩法維、莫臥兒和鄂圖曼三大王朝的藝術及工藝。展覽由香港故宮與卡塔爾多哈伊斯蘭藝術博物館合辦，展出近一百項地毯、瓷器、金工、古籍等珍貴文物，其中十五幅大型地毯是今次展覽的焦點，這批價值連城的地毯，除了是伊斯蘭高超工藝的瑰寶，亦盛載著伊斯蘭文化和歷史。記者找來是次展覽策展人、香港故宮文化博物館副研究員楊悅庭博士，談談地毯在伊斯蘭文明的位置，以及如何欣賞。

16米巨幅古毯 難得公開全貌

楊悅庭（Ingrid）指：「地毯可以追溯到很遠古，譬如中亞二千多年前已有Carpet，那是Pazyryk。」至於地毯成為伊斯蘭文明的代表，她認為是始於實際功能，「你可以想像，地毯可以保暖，坐著上面又很舒服，很實用。地毯吸引之處正是既美觀又實用。所以其實整個故事很Human。IKEA會賣這麼多地毯，也是基於同一原因。」

今次展覽的焦點展品——長16米、橫跨整個展廳的「海得拉巴凱沃基安地毯」，便是藝術結合實際用途的好例子。這張產於17世紀莫臥兒時期由羊毛絨頭、棉經、棉緯編成的地毯，在莫臥兒宮廷舉行典禮時，會用上這張又長又有氣派的「杜爾巴」（即「接待廳」）地毯。Ingrid說，這張地毯佔地極廣，在多哈伊斯蘭藝術博物館也沒有全張鋪開展覽，今次在香港展出是難得機會一睹全貌。

地毯，價值連城的秘密

楊悅庭又說，地毯之所以在伊斯蘭文明之中具代表性，亦因為：「在織工方面，皇家的投於了大量資源到Workshop之中。」「天方奇毯」展覽聚焦的三大伊斯蘭王朝：薩法維王朝（Safavid dynasty，1501–1736年），莫臥兒王朝（Mughal dynasty，1526–1857年），鄂圖曼王朝（Ottoman dynasty，1299–1923年）。其中薩法維王朝的阿拔斯一世（Shah Abbas），投放資源於絲綢產業賺取厚利，以支持其軍事、政治及社會建設。

薩法維時期，經緯用絲線編織的地毯索價極高，深受歐洲人追捧。為何一張工藝高超的地毯叫價極高，Ingrid解釋：「編織地毯，經線緯線是最基礎的，就是在這個基礎上面打結，叫Knotted-pile。一張巨型Carpet其實由幾百萬個結組成。你想像下打幾百萬個結是很震撼的。怎樣去欣賞它的工藝，就是看結與結之間的密度，結愈密就愈Dense，Quality就愈高。」

今次展覽另一幅精品是全絲綢編織的「生命之樹」地毯，同是莫臥兒王朝時期出品，「全絲綢地毯是較稀有，這幅還要是比較早期的全絲綢。Mughal的地毯跟Safavid或Ottoman的很不同的，Mughal的通常會用絲來做經線和緯線。從一些破爛的地毯可以看到，它的經線和緯線是不同顏色的，很有趣。」Ingrid又補充：「波斯地氈為甚麼這麼重要，就是它影響到Ottoman、Mughal，看到它們很多織法、很多紋飾，都由波斯地氈而來。」

下一頁：欣賞伊斯蘭藝術特色