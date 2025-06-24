「餘音裊裊——南音的傳承與創新」系列活動 以廣東方言唱說香港歷史

去年，打破多項電影票房紀錄的港產片《破．地獄》，其中一幕，許冠文以滄桑聲線和黃子華在茶餐廳對唱南音《客途秋恨》，讓老一輩重拾昔日情懷之餘，也讓許多新一代重新認識「南音」這種傳統民間曲藝。南音起源於明末清初，原流行於珠江三角洲，是一種廣東方言的民間唱說。至20世紀，南音逐漸在香港發展並普及，成為廣受歡迎的大眾娛樂。



早期演唱南音樂曲者多為失明人士，歌詞內容主要反映社會基層的生活困境。由於這種廣府歌謠源自廣州，故在香港曾經或仍然傳唱的南音、板眼及粵謳，不少都帶有省城的印記。隨著時間推移，表演者會在茶樓或街頭獻唱；而南音只需簡單樂器伴奏，加上淺白易懂的歌詞，因而成為廣受大眾歡迎的消閒娛樂之一。在20世紀初仍稱「蔴地」的油麻地，區內有榕樹頭、天后廟、廟街、油麻地戲院和港式茶樓，既是當時華人聚居的地方，也是不少南音的代表人物的搖籃。



南音不僅是一種消閒娛樂，其獨特的歌體及敍事手法在傳統音樂體系上，以至中國文學史上也有著重要的地位，是研究香港不同時代社會面貌的珍貴素材，承載著濃厚的歷史文化及藝術價值。這項獨特的藝術表現形式，2017年已被列入香港非物質文化遺產代表作名錄。



適逢東華三院創院155周年暨東華三院文物館成立55周年，東華三院文物館與香港文化博物館在6月至8月攜手策劃一系列以南音為主題的活動。主辦單位除邀請了資深粵劇表演藝術家阮兆輝教授講解南音賞析外，亦邀請到南音傳承人程美寶教授分析南音作品談談省城印記如何遺落香江。阮教授更答應為東華譜新詞， 帶領戲曲新秀，舉辦一場別開生面的南音音樂會，在傳承中華之餘，更希望讓更多市民大眾認識南音，了解香港故事。





【講座一】 南音賞析：說唱文化的傳承與創新

日期： 6月28日（星期六）

時間： 下午3時至5時

地點： 香港文化博物館一樓劇院

講者： 阮兆輝教授



【講座二】 省城遺音在香港：瞽師杜煥與銀嬌師娘的南音、板眼與粵謳

日期： 7月12日（星期六）

時間： 下午3時至5時

地點： 香港文化博物館一樓劇院

講者： 程美寶教授



【音樂會】 情繫蔴地——南音音樂會

日期： 8月30日（星期六）

時間： 下午4時至6時

地點： 香港文化博物館一樓劇院

表演者： 阮兆輝教授，梁凱莉小姐，梁振文先生



活動詳程：https://hk.heritage.museum/tc/web/hm/eventsactivities/programmes/Nanyin.html

「資料由客戶提供」