踏上仲夏藝文之旅：黑色幽默大師Joan Cornellà展覽、唐詩詠挑戰正劇《妻迷》、劇評人獎大贏家《月明星稀》回歸

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唐詩詠挑戰高難度正劇 《妻迷Yerma》

《妻迷》原著《Yerma》是西班牙劇作家Federico García Lorca於1934年發表的作品。2016年英國Young Vic劇院將《Yerma》當代化，背景改為當代倫敦，女主角Yerma非常渴望生小孩，卻求之不得，雖然丈夫對有沒有孩子不太介懷，但Yerma卻對成為母親有股莫名的執著……Young Vic版《Yerma》讓英國女星Billie Piper大放異彩，一舉摘下 Olivier Award等六個最佳女主角獎項。

《Yerma》來到香港，由非常知性的劇場人張雅麗翻譯改編，甄詠蓓執導，可信緊貼香港男女當下處境。離開電視台的唐詩詠演Yerma，夥拍資深演員朱栢謙及RubberBand繆浩昌，且看她能否為演員生涯再創高峰。

《Yerma妻迷》

日期 : 2025年6月27至29、7月2至8日，8pm；7月1日，8:30pm；6月28、29日，3pm

地點：灣仔香港藝術中心壽臣劇院

門票：$698、$598

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