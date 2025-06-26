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26/06/2025

踏上仲夏藝文之旅：黑色幽默大師Joan Cornellà展覽、唐詩詠挑戰正劇《妻迷》、劇評人獎大贏家《月明星稀》回歸

#舞台劇 #Artcation #Art & Culture #Yerma #妻迷 #展覽 #Joan Cornellà #月明星稀 #藝文活動
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Text: Ida Photo: @sirjoancornella、IATC（HK）、演出機構提供

　　一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

 

唐詩詠挑戰高難度正劇 《妻迷Yerma》

 

　　《妻迷》原著《Yerma》是西班牙劇作家Federico García Lorca於1934年發表的作品。2016年英國Young Vic劇院將《Yerma》當代化，背景改為當代倫敦，女主角Yerma非常渴望生小孩，卻求之不得，雖然丈夫對有沒有孩子不太介懷，但Yerma卻對成為母親有股莫名的執著……Young Vic版《Yerma》讓英國女星Billie Piper大放異彩，一舉摘下 Olivier Award等六個最佳女主角獎項。

 

　　《Yerma》來到香港，由非常知性的劇場人張雅麗翻譯改編，甄詠蓓執導，可信緊貼香港男女當下處境。離開電視台的唐詩詠演Yerma，夥拍資深演員朱栢謙及RubberBand繆浩昌，且看她能否為演員生涯再創高峰。

 

《Yerma》香港版，由唐詩詠夥拍朱栢謙。

 

RubberBand的6號合演，多一個入場理由。

 

甄詠蓓（左）導演、張雅麗（右）改編，值得期待的幕後班底。

 

  

《Yerma妻迷》

日期 : 2025年6月27至29、7月2至8日，8pm；7月1日，8:30pm；6月28、29日，3pm

地點：灣仔香港藝術中心壽臣劇院

門票：$698、$598

詳情及訂票按此 

 

下一頁：彩色噴血的黑色幽默  Joan Cornellà新展覽

 

 

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