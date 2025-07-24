炎夏藝遊：康城影后全度妍《櫻桃園》、兩代蕭邦大賽冠軍訪港、麥兜與法國動畫名家玩古典樂

九月揭幕的「亞藝無疆」藝術節，以康城影后全度妍及《魷魚遊戲》要角朴海秀主演的《櫻桃園》揭幕引起話題，韓星演繹俄國契訶夫的經典劇作，能否打破一般觀眾恐懼傳統大師劇目的宿命？其實「亞藝無疆」還有不少星級藝術家的節目，其中一位是蕭邦國際鋼琴大賽首名亞裔冠軍鄧泰山。

鄧泰山，在空襲中彈琴的蕭邦大賽冠軍

越裔加拿大鋼琴家鄧泰山（Dang Thai Son，1958~），成長於越戰戰火之中，在越南的防空洞之中苦練鋼琴，音樂才華讓他獲蘇聯莫斯科音樂學院青睞，入讀三年即在1980年蕭邦國際鋼琴大賽封王，深受日本、歐洲樂迷愛戴。移居加拿大後不單演奏事業更上一層樓，他指導的學生亦在國際鋼琴大賽屢創佳績，包括2021年蕭邦國際鋼琴大賽冠軍劉曉禹（Bruce Liu）。鄧泰山今個秋天來港舉行鋼琴獨奏會，彈蕭邦也彈佛瑞和拉威爾。

劉曉禹，炙手可熱的蕭邦大賽新星

鄧泰山來港開Show之前，他的得獎學生Bruce Liu下月率先來港，和吳懷世率領的亞洲現代交響樂團聯手演奏柴可夫斯基第二鋼琴協奏曲。Bruce Liu年前應香港藝術節之邀來港演出，極速爆滿，今回可說是載譽回歸。音樂會是香港藝術發展局三十周年誌慶節目之一。除了Bruce Liu，著名香港鋼琴演奏家黃家正，亦會夥拍亞洲現代交響樂團，演出另一場不同曲目的音樂會，包括拉威爾G大調鋼琴協奏曲。

麥兜，最好玩的古典樂大使

要講古典音樂節目的創意，香港小交響樂團是箇中高手。小交的麥兜音樂會系列陪伴幾代人接觸古典音樂。今年暑假舉行的「麥兜．音樂廳裏的圖畫」音樂會，樂團夥拍前駐團藝術家伍宇烈，聯同導演謝立文及麥家碧，透過音樂和麥兜，讓觀眾認識Paul Klee、Jackson Pollock等相對抽象的視覺藝術家，又認識古典音樂。音樂會除了點題曲目：穆索斯基的《圖畫展覽會》，還有巴赫、馬勒、拉威爾、史達拉汶斯基耳熟能詳的作品，屬合家歡入門音樂會。原來麥兜也是小交2019-2020年度的駐團藝術家。若你喜歡動畫與古典音樂結合的節目，小交下周開show的法國現場動畫及插畫音樂會「聲繪動畫：《彼得與狼》及《鵝媽媽》」，法國動畫及插畫名家Grégoire Pont將會來港，現場主理「繪動」（Cinesthetics）表演，你應該會有興趣。

《櫻桃園》

日期：2025年9月19、20日，7:45pm；2025年9月21日，3pm

地點：尖沙咀香港文化中心大劇院

門票：$720、$600、$480、$ 360、$240

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鄧泰山鋼琴演奏會

日期：2025年11月17日，8pm

地點：中環香港大會堂音樂廳

門票：$480、$400、$320、$220

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亞洲現代交響樂團首演音樂會（鋼琴演奏 黃家正）

日期：2025年7月31日，8pm

地點：尖沙咀香港文化中心音樂廳

門票：$480、$380、$280、$180

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亞洲現代交響樂團 x 劉曉禹

日期：2025年 8月1日，8pm

地點：尖沙咀香港文化中心音樂廳

門票：$680、$480、$380、$280

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「麥兜．音樂廳裏的圖畫」音樂會

日期：2025年8月22日，7:30pm；2025年8月23、24日，3pm & 7:30pm

地點：中環香港大會堂音樂廳

門票：$480、$340、$200

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聲繪動畫：《彼得與狼》及《鵝媽媽》

日期：2025年8月2日，7:30pm；2025年8月3日，3pm

地點：屯門大會堂演奏廳

門票：$400、$260、$150

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