8月劇場地圖：小說改編《擠迫的愛情與生活》、男演員獨腳戲《冚家拆》、《破地獄》韓國篇

一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

擠迫之城的戀愛音樂劇場《擠迫的愛情與生活》

作曲家盧定彰、作家黃怡這對黃金組合，繼《幸福家庭與狗》、《兩個女子》後再度合作，夥拍聲蜚合唱節的林浩恩、女高音曾麗婷、編舞李家祺，改編黃怡的小說《擠迫之城的戀愛方法》為藝術歌曲劇場《擠迫的愛情與生活》。在高聳密集的鋼筋森林裏，靈巧的文字、誠實的身體、慧黠的心思，孕育出我城的《戀人恕語》，由盧定彰作曲，曾麗婷主理藝術概念，改編為藝術歌曲劇場。何倩彤的插畫為舞台演出添了一份黑色幽默的期待，廣東話演出非常加分。

《擠迫的愛情與生活》

日期：2025年8月29及30日，8pm；2025年8月31日，3pm

地點：尖沙咀香港文化中心劇場

門票：$250

詳情及訂票按此

男演員的獨腳戲 《冚家拆》

《月明星稀2.0》的阿明、《哪一天我們會紅》的西瓜，都是應屆「IATC(HK) 劇評人獎——年度演員獎」得主黎濟銘的得意之作。今個周末，他將會首度演出獨腳戲《冚家拆》，更親自包辦文本創作、演出和監製。

2016年香港演藝學院畢業至今，黎濟銘的演出機會不斷：《月明星稀》、《最後禮物》、《從今以後》、《十七年命運週期》……你可能已看過他很多不同類型的演出。

獨腳戲通常由演員的自身經歷出發，《冚家拆》也不例外。《冚家拆》不單是戲名，更是黎濟銘過去兩年的生活寫照。他住了三代的老家，因新界北部發展而被收地清拆……新界收地的苦主，在電視新聞見得多，殺到埋身又是另一回事……

《冚家拆》

日期：2025年8月14、15日，8pm；2025年8月16、17日，2pm、4:30pm、8pm

地點：灣仔香港藝術中心麥高利小劇場

門票：$280

詳情及訂票按此

舞台《破地獄》去韓國選角

編舞曾稑宸五年前開始鑽研傳統喪葬儀式破地獄，並以此為出發點編創了《毛神神》、《時空觀》等舞蹈作品，嘗試將破地獄納入當代舞蹈語彙。經過五年探索，曾稑宸今個夏天專程到韓國物色舞者參與新作《破地獄》演出，經過連串audition選出四位韓國舞者，將會聯同《破地獄》台前幕後團隊，在舞台上與觀眾一起反思生死、舞蹈、儀式與藝術。

《破地獄》韓國篇

日期：2025年9月26、27日，8pm；2025年9月27、28日，3pm

地點：葵青劇院黑盒劇場

門票：$320，8月14日或之前預訂優惠：$272

詳情及訂票按此