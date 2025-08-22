新舞季揭幕在即！與香港舞蹈團藝術總監楊雲濤對談：「藝術背後都站著一個人」

「香港舞蹈團」新舞季揭幕在即，來季五個大型舞蹈作品當中，以向李小龍致敬的舞劇《武道——李小龍的有法與無限》最為矚目。獲Bruce Lee Foundation及香港文化博物館支持，藝術團隊邀得文念中、雷柏熹助陣，藝術總監楊雲濤和舞蹈團對武術的探索，將進化到另一個層次。

「香港舞蹈團」25／26年度舞季下月揭幕，今季剛好是舞團45周年誌慶，以「破界尋我 舞躍至境」主題，藉舞蹈向三位極具開創性的藝術——李小龍、湯顯祖、吳冠中——致敬。三個作品之中，率先登場的《武道——李小龍的有法與無限》，由楊雲濤導演及編舞，文念中任美術指導及服裝設計，雷柏熹任音樂總監，相信是一場視聽宴。然後楊雲濤卻說，這個作品的意念是由他閱讀李小龍所寫的文字開始，他笑言：「李小龍是所有偶像的偶像，我的偶像是周星馳，周星馳的偶像就是他。以前只知道他很厲害，讀了他寫的東西，感受到他那份藝術家的特質，他認為功夫是一種藝術，不止於表面的打打殺殺。他的功夫同時在追求一種真實。」

李小龍的武道，身體的真實

為了《武道》這個作品，楊雲濤除了看電影和文字材料，亦拜訪了很多李小龍的朋友、影迷，又和舞者一起學雙節棍，讓他更加確認追求身體真實性的藝術理念。其實早在十多年前，他已對舞蹈和武術的關係感興趣，《風雲》是其中一個將兩者結合流行文化的探索，來到近年的《凝》更進一步讓舞者習武之後的美學成果展現。香港舞蹈團八年前開始讓舞者習武，楊雲濤說：「武術的訓練和舞蹈的訓練其中一項差別，就是武術是玩真的。身體的真實性其實好吸引，有時候做太多花巧反而浪費了身體很寶貴的東西。」

吳冠中的水墨，向藝術求道

除了研習武術發掘身體運用的真實感，楊雲濤亦透過中國書畫的筆墨探索抽象的舞蹈美學。明年與法國五月聯手呈獻的《之間── 吳冠中水墨行》，是繼《山水》、《快雪時晴》又一次向筆墨求道的嘗試。

楊雲濤說無論是武術、中國書畫或是其他的跨界，都離不開他重視的藝術理念：「我覺得所有的藝術，都是有一個人站在背後。如果背後站的不是人，可能就是一種技術。『藝』和『術』兩個字，我相信『術』是一種技術，『藝』我的理解就是人或生命，當兩者在一起才叫藝術。術是被最容易見到，但『藝』這件事是沒有規範性的，是需要人去理解的。理解有時需要時間，但我們作為觀眾不要輕易放棄理解的權利。」

舞劇《武道——李小龍的有法與無限》

日期：2025年11月27日 – 2025年12月7日

地點：尖沙咀香港文化中心大劇院

門票：$1,080 (限量貴賓套票)、$580、$480、$280、$180

詳情及訂票按此