Autumn Art Map：黃秋生x Locker《我們最快樂》、岑寧兒《偷偷記得》、綠葉劇團《山海經》

秋生X Locker 《我們最快樂》2025

《我們最快樂》2022年首演，游學修、梁仲恒、張錦程主演，大受歡迎。游泳教練、新晉律師、名牌大狀的感情可以講到幾複雜的人性？三人的關係是情人、同事、情敵，既是追夢者又是獵物，也是避風港和希望。首演由黃龍斌執導，他通過舞台調度和實時影像，突顯慾望與窺探的誘惑。

劇作11月載譽回歸，演員陣容換上黃秋生、梁浩邦、林家熙（Locker），黃、梁二人正在演爆場喜劇《Di-Dar》，年底再合作《我們最快樂》又是爆場之作。林家熙去年主演《百分百感覺2024》後，今次挑戰正劇。

2025年版的Key person，應該是導演黃呈欣，憑《植物人》獲香港舞台劇獎最佳導演，敢於發掘各種藝術可能。她和擅長運用形體的黃龍斌相比，風格截然不同，解讀的面向和呈現的舞台空間，相信會再次給觀眾驚喜。

我們最快樂2025

日期：2025年11月28、29日，8pm；2025年11月29、30日，3pm

地點：西九文化區戲曲中心大劇院

門票：$688、$588、$488

詳情及訂票按此

岑寧兒 x 風車草《偷偷記得》

風車草劇團正在上演的《Di-Dar》吸引到假票黃牛作案，間接證明劇團的實力。《Di-Dar》還未演完，11月公演的新劇《偷偷記得》的預訂已爆滿，戲迷記得密切留意正式開賣日期。

《偷偷記得》和《Di-Dar》一樣是梁祖堯編劇，他和湯駿業執導的音樂劇場。今次的場景不再是學校和殯儀館，而是車站和醫院。岑寧兒將於劇中飾演護士長，看顧一位和自己血型相同的昏迷病人，帶出一連串反思生命的奇遇。這是岑寧兒首度主演舞台劇。演員除了她和風車草三子，還有胡麗英、蘇振維。MikeOrange任音樂總監。

《偷偷記得》的tagline是：「偷偷的聽著那首歌 / 偷偷的探訪那一個我」

劇情的另一條線：知道丈夫將死於非命，她究竟要怎麼做……

生活免不了的傷痛與無奈，有時需要療癒人心的音樂陪伴大家勇敢面對。

《偷偷記得》絮語音樂劇場

日期：2025年11月28至30日、12月2至5日，8pm；2025年11月29及30日，12月6日，3pm

地點：葵青劇院演藝廳

門票：$480 - 780

詳情及訂票按此

西九文化區 x 綠葉劇團 挑戰《山海經》

《山海經》是一部先秦古籍，上至天文下至地理，醫卜神怪無所不包。而藝術創作者去到某個實力，總愛挑戰《山海經》這個「大佬」。

綠葉劇團藝術總監黃俊達，作品由偶戲《爸爸》到回應莎士比亞十四行詩的《#1314》，以至鄭秀雯演唱會編舞、《明日戰記》形體演技指導，廣闊的創作面向，成就他將《山海經》這部奇書作為創作文本。

經過去年在西九展演，及今年六月參與「阿那亞戲劇節」大獲好評後，劇團兼收並蓄後，於今個九月在西九自由空間上演「《山海經》第一部曲──山川命．終章」。黃俊達夥拍作家米哈，聯同樂隊The Hertz，以及《#1314》台柱韓梅率領的一眾表演藝術家，以形體、文本、造型與現場音樂，由終章開始訴說《山海經》的傳奇。

話說《山海經》以妖獸眾多聞名於世，「山川命．終章」會以王子丹朱尋道之旅為主軸，途上不止遇上妖獸襄助，更無意中喚醒了惡神，捲入驚天陰謀……

西九文化區 x 綠葉劇團：《山海經》第一部曲──山川命・終章

日期：2025年9月7、8、10至13日，7:30pm；2025年9月13、14日，7:30pm

地點：西九自由空間大盒

門票：$480

詳情及訂票按此