奪冠後首度正式在港演奏！《沈靖韜鋼琴獨奏會》後感：卓越而不炫技

剛過去的周末，在香港大學百周年校園舉行的兩場「沈靖韜鋼琴獨奏會」一票難求，觀眾的熱情反應不遜於同日舉行尾場音樂會的林家謙。

沈靖韜（Aristo Sham）是今屆范克萊本國際鋼琴大賽（ Van Cliburn International Piano Competition）冠軍得主，亦是首位奪冠的香港樂手。勝出後，首度正式在香港舉行音樂會，主辦單位HKU MUSE亦隆重其事，在大堂設許願樹，讓樂迷寫下對沈靖韜的祝福或期許掛上，是相對低調又不乏深意的慶祝安排。

第一場獨奏會在8月30日晚上舉行，不少達官貴人是座上客，包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩。筆者聽的是8月31日一場，觀眾不乏文化藝術界明星、名人，包括鋼琴演奏家羅乃新、李嘉齡，香港演藝學院校長陳頌瑛，沈靖韜因師黃懿倫教授等。

明亮、優雅，卓越而不炫技

沈靖韜選奏的曲目全是他參賽范克萊本國際鋼琴大賽的作品。上半場先後彈奏：巴赫 / 拉赫曼尼諾夫的組曲，選自E大調第三號無伴奏小提琴組曲，BWV 1006，巴赫 / 布梭尼的夏康舞曲，選自d小調第二號無伴奏小提琴組曲，BWV 1004。兩曲分別是他在半準決賽及初賽演奏的曲目，緊接以拉威爾的《夜之幽靈》結束上半場。

下半場演奏拉赫曼尼諾夫的《音畫練習曲》作品39，和上半場的拉赫曼尼諾夫改編的巴赫，同為半準決賽選曲。沈靖韜的演奏明亮、優雅，舉重若輕，技巧毋庸置疑，卻不賣弄，而是以作品所呈現的整體面貌讓你讚嘆不已。

是夜演奏，筆者偏愛《夜之幽靈》。樂曲的難度不限於演奏技巧，更要求講故事的才能，沈靖韜的演奏非常鮮活，氣氛、色彩豐富，時而閃亮，時而奇詭，非常動人。

尾場觀眾通常特別熱情，掌聲不斷，沈靖韜三度encore，順序為：BRAHMS Intermezzo in E-flat major, Op. 117, No. 1，GRIEG "From Holberg's Time", Op. 40,` Preludium，及HANDEL Aria and Five Variations, 'The Harmonious Blacksmith' from Keyboard Suite No. 5。非常期待聽他現場彈奏決賽曲目：孟德爾頌G小調第一號鋼琴協奏曲及布拉姆斯降B大調第二號鋼琴協奏曲，希望來年的香港藝術節有機會願望成真。

獲獎古典樂新星，連環登場

范克萊本國際鋼琴大賽，是和蕭邦國際鋼琴大賽同樣備受國際矚目的古典音樂界盛事，上屆冠軍得主、來自韓國的任奫燦（Yunchan Lim），現已是炙手可熱的古典樂界明星。雖然沈靖韜是首位在范克萊本奪冠的香港樂手，但其實另一位香港樂手張緯晴亦於2017年的范克萊本國際鋼琴大賽晉身決賽並奪得觀眾大獎，她的風格亦是真誠、優雅、色彩豐富，不知與二人皆師承黃懿倫有沒有關係。沈靖韜完成香港獨奏會後，即飛往台北及高雄演出，本文刊出之時他正於韓國展開巡迴演奏。

香港兩場「沈靖韜鋼琴獨奏會」是「香港大學繆思樂季2025/26」的開季節目，今個樂季節目非常吸引，在范克萊本奪冠的沈靖韜之後，12月初蕭邦國際鋼琴大賽冠軍亦會登場。本月中，2025年度伊麗莎白王后大賽( Queen Elisabeth Competition ) 冠軍Nikola Meeuwsen率先來到港大和樂迷見面。

香港大學繆思樂季2025／26焦點節目：

2025 伊麗莎白王后大賽冠軍：梅爾森鋼琴獨奏會

13 SEP 2025｜SAT｜8PM

2025 蕭邦大賽冠軍鋼琴獨奏會

7 DEC 2025｜SUN｜3PM

2025 萊比錫巴赫大賽冠軍：塞美拿鋼琴獨奏會

18 APR 2026｜SAT｜8PM

詳情及訂票按此