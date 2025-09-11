傳承創新顯善德 南音演繹東華情

悠揚鏗鏘的南音旋律在香港文化博物館中迴盪，伴隨着細膩動人的說唱藝術，為這個充滿文化氣息的會堂增添了一份獨特韻味。適\逢東華三院創院155周年暨東華三院文物館55周年之際，東華三院文物館與香港文化博物館攜手合作，推出「餘音裊裊——南音的傳承與創新」系列活動。其中壓軸活動「情繫蔴地——南音音樂會」於8月30日舉行，由著名粵劇表演藝術家阮兆輝教授以香港及東華歷史為藍本創作新詞，為這項珍貴的非物質文化遺產注入新的生命力。

東華三院主席何猷啟表示，南音與東華三院都是香港發展的重要見證者。南音以藝術形式記錄社會百態，而東華三院則以實際行動紓解民困，兩者都深深植根於香港社會。他特別提到，這次活動得到了康樂及文化事務署、香港文化博物館及阮兆輝教授的鼎力支持，以及何耀光慈善基金有限公司和楊焯興前總理的慷慨捐助，使南音這項珍貴的文化遺產能夠推廣至更廣泛的群眾。



世代情緣結善緣 南音演繹百載情



出席音樂會的嘉賓陣容鼎盛，包括何耀光慈善基金有限公司代表何世堯、東華三院前任總理楊焯興、康樂及文化事務署助理署長伍志和等。眾嘉賓共同見證這場別具意義的文化盛會，印證了東華三院在守護和傳承本地文化方面的重要角色。



在8月30日的音樂會上，阮兆輝教授與新生代藝術家梁振文及南音演唱家梁凱莉同台演出，展現了傳統與創新的完美融合，讓現場觀眾親身感受南音藝術的獨特魅力，以及東華三院跨越不同時代的慈善精神。值得一提的是，阮教授與東華三院淵源深厚，其家族與東華的情緣可追溯至1873年，曾祖父阮藹如曾擔任總理，祖父阮荔邨更曾於1900年出任主席。



香港文化博物館總館長林國輝指出，南音是嶺南優秀的文化傳統，蘊含着香港深厚的社區記憶。他形容這種說唱藝術不只承載着先輩們的生活智慧，更記錄了社會的變遷。他強調，要讓傳統藝術延續發展，必須注入當代活力，而是次音樂會正好展現了這種薪火相傳的精神。



南音道盡善業史 細說東華百載情



阮兆輝教授在是次音樂會以南音藝術形式，生動地演繹了東華三院的發展歷程。新詞細說了東華三院自1870年創立以來的重要里程碑。從最初為華人提供醫療服務、協助先人落葉歸根的原籍安葬服務，到後來建立廣華醫院、東華醫院等過程，都被譜進了動人的曲詞中。



特別值得一提的是，阮教授在詞中提到了許多鮮為人知的歷史片段，包括東華三院在日治時期的堅持、協助難民的棲留所服務，以及著名的「小婦人有名氏的信」募捐事件。這封來自一位善心女士的信，不只帶動了當時的重要募捐活動，東華董事局更把信函登報籌款，將籌得善款購置油麻地新填地街舖位十間，以租金收入用作支持廣華醫院門診施贈中藥。音樂會上，南音演唱家梁凱莉特別演繹了這段感人的歷史，展現了東華三院與香港市民血脈相連的深厚情誼。

阮兆輝教授與新生代藝術家梁振文及南音演唱家梁凱莉同台演出，在音樂會展現傳統與創新的完美融合。



新創作的南音不僅記錄了東華三院在醫療、教育、安老、扶貧等方面的貢獻，更突出了機構在守護中華文化、維護華人權益方面所扮演的重要角色。透過悠揚的南音，觀眾彷彿穿越時空，重溫了香港社會發展的重要篇章。



系列活動添姿彩 文化傳承創新篇



整個「餘音裊裊——南音的傳承與創新」系列活動內容豐富，自6月底展開。首場活動邀請阮兆輝教授主講「南音賞析：說唱文化的傳承與創新」，為市民介紹南音藝術的來歷。其後在7月12日，香港城市大學人文社會科學院副院長程美寶教授主講「省城遺音在香港：瞽師杜煥與銀嬌師娘的南音、板眼與粵謳」，深入探討南音藝術在香港的發展脈絡。



過百年來，東華三院的善業不只在於贈醫施藥、興學育才、社會福利及公共服務，更包括守護和分享港人的共同歷史文化。這次與香港文化博物館的合作，不僅展現了機構間的協同效應，該院期望能為香港的文化保育工作開創新篇章，同時喚起大眾對傳統藝術的關注，為香港的文化傳承注入新的動力。



東華三院主席何猷啟（右4）、香港文化博物館總館長林國輝（左4）、 何耀光慈善基金有限公司代表何世堯（右3）、東華三院前任總理楊焯興（右2）、東華三院副主席暨檔案歷史文化及公共服務委員會主任委員楊燕芝（右1），與阮兆輝教授（左3）、梁振文（左1）及梁凱莉（左2）合照。



（特約）