秋日藝遊誌：港樂開季、獨立樂隊The Hertz音樂會！哈囉喂「恐怖在線」劇場回歸

一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

港樂優雅開季 Paul Lewis x Daniel Harding

香港管弦樂團25／26樂季月中揭幕，開季音樂會由鋼琴名家Paul Lewis，夥拍Daniel Harding率領的港樂，演奏莫扎特C大調第二十五鋼琴協奏曲。Paul Lewis以高超的技巧及深邃的穿透力聞名，年前來港演奏「李維斯的12首舒伯特鋼琴奏鳴曲」，扣人心弦。今回夥拍港樂演奏莫扎特，非常值得期待。

音樂會的其他曲目包括：海頓F小調第四十九交響曲及史特勞斯《唐吉訶德》。

港樂新樂季，其他矚目的鋼琴節目包括：下月初反田恭平演奏柴可夫斯基第一鋼琴協奏曲，到12月初先有Emanuel Ax演奏貝多芬第三鋼琴協奏曲，到月中港樂候任音樂總監Tarmo Peltokoski與郎朗合作的葛利格A小調鋼琴協奏曲。

港樂樂季揭幕音樂會

日期：2025年9月18及19日，7:30pm

地點：尖沙咀香港文化中心

門票：$880、$700、$520、$380

詳情及訂票按此

港樂新樂季節目詳情按此

The Hertz 十月黃埔號TIDES開Show

獨立樂隊The Hertz 創作音樂的當代劇場「《山海經》第一部曲──山川命・終章」創作音樂，正如火如荼在西九上演，他們隨即公布下月底在紅磡「黃埔號」的TIDES開Show。音樂會名為「The Hertz Live In 正常病院 2025」讓樂迷一連兩晚瘋狂慶祝萬聖節。

「正常病院」嘗試動搖大眾約定俗成的正常與不正常觀念，The Hertz成立以來一直作不同類型的嘗試，例如在樓上書店、學校、西九都是他們的表演場地，音樂創作亦不限於某些類型。萬聖不狂歡，是正常或不正常。大家可以去TIDES感受一下。

「The Hertz Live In 正常病院 2025」是新表演場地TIDES的首個演出。TIDES 位於「黃埔號」1及U1樓，佔地兩層約三萬平方呎，以企位為主，可容納1500位觀眾，設有酒吧提供食物及酒水。由Live Nation營運，目標是每年舉行250場本地或國際的表演。

The Hertz Live In 正常病院 2025

日期：2025年10月31日及11月1日，8pm

地點：紅磡「黃埔號」TIDES

門票：$1,280、$780、$580（全場企位，9月16日公開發售）

詳情及訂票按此

《請勿打擾》 「恐怖在線」哈囉喂劇場又返嚟

十月又係鬼王開Show時。去年「哈囉喂劇場《一樓一會》x『恐怖在線』現場版」鬼咁受歡迎，今年原班人馬加新卡士，「哈囉喂劇場《請勿打擾》x『恐怖在線』現場版」再在壽臣又驚又笑同你玩一晚。

電影編劇阿細諸事不順，為一部靈異驚悚片的編劇卻苦無頭緒。聞到有間猛鬼酒店晚晚開party，於是入住攞「靈感」……

《請勿打擾》繼續由近年炙手可熱的阮韻珊編劇，朱栢謙、張志敏導演，潘紹聰、林尚德、Carvin Chan策劃，演員陣容包括潘紹聰、Dee@ERROR、Candy@COLLAR、麥沛東、梁嘉進。

哈囉喂劇場《請勿打擾》x「恐怖在線」現場版

日期：2025年10月24、26、28至31日，11月1、2、4至8 日，8pm；2025年10月25、26日11月1、2、8、9日｜3pm

地點：灣仔香港藝術中心壽臣劇院

門票：$1099、$680、$480

詳情及訂票按此