花鳥山水的詩意世界：《趙少昂誕辰一百二十周年紀念展》，看嶺南畫派大師的筆墨千秋

今年是嶺南畫派大師趙少昂（1905～1998）誕辰一百二十周年，香港文化博物館特別策劃大型紀念展覽，展出120幅趙少昂的繪畫精品，部分更借自香港藝術館、香港大學美術博物館、香港中文大學文物館等多家文博機構，以及私人藏家，集趙少昂藝術精髓於一地，機會難逢。展出的120幅作品當中包括《迷濛月色滿橫塘》、《霜光素羽》、《芭蕉》等花鳥代表作。另外畫老虎的《草澤雄風》，和同門兼好友楊善深筆下的老虎一樣虎虎生威。

趙少昂的風景畫同樣可觀，例如遊歐洲畫下的《頹垣》，記馬來西亞美景的《馬來殘照》，或是旅日留下富士山速寫，足證趙少昂的繪畫造詣和藝術眼光的廣闊。

文博擁有最豐富趙少昂藝術收藏

香港文化博物館館長（藝術）林婉雯表示，趙少昂多年來一直致力推動藝術發展，亦不吝嗇將自己的珍貴畫作捐贈給博物館，而香港文化博物館是擁有最豐富趙少昂藝術收藏的博物館，亦是研究趙少昂教授藝術的重要資料庫。館方成立了「趙少昂藝術館」致力於趙老師和嶺南派的研究，除了展覽之外，亦出版各類專書。

她又指，今次展覽除了挑選一些過去較少展出的珍品，亦特別選了趙老師繪畫香港的畫作如《沙田望夫山》、《香港大埔坳山水》等，還有他畫獅子山的速寫及他和學生一起到粉嶺寫生的照片。

高奇峰門生，教出方召麐、周綠雲

趙少昂，生於廣東，師承嶺南畫派創始人高奇峰（1889～1933），30年代移居香港，一生創作不斷，為嶺南畫派繼往開來。他一生桃李滿門，方召麐、周綠雲都是他的學生，分別在畫壇闖出一片天。今次展出的照片和資料當中，便見到方召麐隨趙少昂出訪世界各地，為推動嶺南派繪畫藝術四出奔走。

開幕夜，嶺南畫派名家、畫友及支持者齊集，趙少昂的兒子趙之泰亦有到場主持開幕禮。他盛讚香港文化博物館策展的用心，精心挑選畫作之餘，更復刻父親的書房。原來，今次借出珍貴畫作的不止大學和博物館。趙家更把掛在客廳多年的一張趙少昂稀有作品借給文化博物館展出，足見各方對今次「嶺南風範：趙少昂誕辰一百二十周年紀念展」的分量。

嶺南風範：趙少昂誕辰一百二十周年紀念展

日期：即日至2026年2月23日

地點：沙田香港文化博物館

門票：免費參觀

