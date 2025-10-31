一年一度 Art Taipei 回歸！在台北以放輕鬆的步調享受藝術氣氛

一年一度的Art Taipei台北國際藝術博覽會，剛於本周一閉幕，記者快閃台北，在現場見到不少熟悉的畫廊和面孔，像貝浩登、漢雅軒、季豐軒、白石畫廊等，亦不乏在Art Central、Art Basel能見到的藝術家名字，像常玉、權能、村上隆，但專誠來看Art Taipei要看的不是這些明星出品。Art Taipei好看的在於它的創意和生命，以及怎樣透過與海外品牌的互動，讓觀眾能從更多角度欣賞台灣藝術。

台灣及海外藝術家 吸引力各佔一半

今屆Art Taipei以 「當代藝術的文化多元與平權 Intersect: Diversity Equals Togetherness」為主題，參展的120家畫廊之中，52家來自海外，68家是台灣本地畫廊，難得一次過看到台北、台中、台南畫廊的精選作品，早前在香港辦過展覽的台灣雕塑家李光裕，亦以一系列荷花主題的參展，四聯屏的青銅立體荷花作品《四季》非常搶眼。

在Art Taipei展出作品的台灣藝術家，老中青皆有，而且繪畫、雕塑、攝影、混合媒體各適其式，在港、日、韓的畫廊展出的作品之間，可以見到東亞文化在當代創作上的影響，以及動漫文化已成為當代藝術創作的重要養分。動蕩的世代出不世的藝術奇才，經濟繁榮的年代是藝術收藏的盛世，不管你抱持哪種心態，Art Taipei都是藝術愛好者尋寶的好地方，場地舒適好逛，坐下來傾談休息的餐飲區多選擇，藝術家的年齡和藝術品的價位跨度寬廣，大部份作品結合藝術性和裝飾性，適合不同類型的買家。

《康熙來了》主持蔡康永也有畫作參展，另一主持徐熙娣送花籃道賀上了娛樂新聞。

台灣藝術家李明則的作品《台灣風》，意趣幽默。

北歐服裝品牌J.Lindeberg首次參與Art Taipei，夥拍攝影師蘇益良以「Urban Transitions – 城市邊境」，將服飾作為探索城市語境的工具。

10、11月 台北Art Month

今屆Art Taipei於10月24至27日在世貿展館舉行，共錄得逾七萬入場人次，以下精選12件雅俗共賞的作品，讓你對Art Taipei有個概念。有興趣可於明年10月30日至11月2日到台北逛逛。近年台北著力將十月、十一月塑造成台北藝術月。有點像香港三月的Art Month，大量藝術活動排在三、四月舉行，論規模香港仍是勝一籌。但論步調，如果你不追名家作品，也不計較展品數量，其實在台北以放輕鬆的步調享受藝術氣氛也不錯。今年台北十月有Art Taipei、Taipei Art Week、台北數位藝術節，十一月有台北雙年展、金馬影展等，喜歡藝術的人可在台北過一個藝術秋天。